05.12.2023 06:05 Für Fußball: ARD kegelt "In aller Freundschaft" aus dem Programm

Eine neue Folge von "In aller Freundschaft" gibt es erst am 12. Dezember um 21 Uhr. Am Dienstag flimmert dafür ein Sportschau-Special über den Bildschirm.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Traurige Gesichter bei den Fans von "In aller Freundschaft": Am heutigen Dienstag haben die Ärzte der Sachsenklinik einen Tag Ruhepause. Die Ärzte der Sachsenklinik legen eine Fußball-Pause ein. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Statt einer neuen Folge von "In aller Freundschaft" zeigt die ARD die Viertelfinalpartien des DFB-Pokals in der Sportschau. Aber keine Angst: In der kommenden Woche geht es wie gewohnt um 21 Uhr in der ARD mit der Sachsenklinik weiter. In Folge 1035 ("Hilfe in der Not") taucht ein alter Freund von Martin Stein auf und bittet ihn um Hilfe - denn seine Tochter leidet unter einem lebensgefährlichen Gebärmutter-Tumor ...

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa