Drama in der Sachsenklinik: Junge Mutter darf neugeborenen Sohn nicht wiedersehen

Leipzig - In der neuen Folge " In aller Freundschaft " geht die Saga rund um Patientin Fadila Awad (Eman Dwagy, 32) und Kris Haas (Jascha Rust, 34) weiter.

Doch nun gibt es Neuigkeiten: Fadila wurde in die Volkmann-Klinik im nahe gelegenen Halle eingeliefert, ausgeraubt und liegt wegen einer schweren Lungenembolie im Koma. Kris setzt alle Hebel in Bewegung, um die Patientin zurück nach Leipzig zu überstellen.

Nachdem Fadila bereits kurz nach der Geburt ihres Sohnes Noor wieder auf den Beinen und in Richtung Berlin verschwunden war, kümmerte sich Kris kurzzeitig um das Baby - bis er es vor Überforderung in die Obhut einer Pflegefamilie geben musste.

Kann sich zwischen Nele Garbow (Laura Louisa Garde, 37, l.) und Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) was entwickeln? © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Miriam Schneider (Christina Petersen, 35) hat unterdessen ordentlich an der Rückkehr von Arzu Ritter (Arzu Bazman, 47) zu knabbern: Die hatte die vergangenen Wochen bei ihrer Familie in der Türkei verbracht und kommt nun ganz und gar nicht mit den Änderungen in der Sachsenklinik klar.

Die offene Gesprächsrunde, die Miriam in Arzus Abwesenheit eingeführt hat, wird beispielsweise einfach als "Unsinn" abgetan. Da ist Konflikt wohl vorprogrammiert.

Glücklicherweise kann sich Miriam durch die Ankunft der neuen Patientin Nele Garbow (Laura Louisa Garde, 37) ablenken: Zwischen den beiden Frauen funkt es sofort und besonders die junge Polizistin zeigt offen ihr Interesse.

Aber Miriam steckt im Zwiespalt. Sie fühlt sich zwar zu Nele hingezogen, weiß allerdings nicht, ob sie sich gerade darauf einlassen kann.

Folge 1099: "Liebe" läuft am Dienstag um 21 Uhr im Ersten oder ist schon vorab in der ARD-Mediathek zu sehen.