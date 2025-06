Krebs-Diagnose bei "In aller Freundschaft": Dr. Ina Schulte muss gleich zwei Schicksalsschläge verkraften

Leipzig - Schwere Zeiten stehen auch in dieser Woche wieder für die Mitarbeiter der "Sachsenklinik" an. In der neuen IaF -Folge "Abschiede" muss sich nicht nur Kris Haas (Jascha Rust, 34) weiter um eine verschwundene Ex-Patientin sorgen, Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 46) hat gleich zwei Schicksalsschläge zu verkraften.

Als sie die bittere Erkenntnis akzeptieren muss, dass sie ihren Vater bald verlieren wird, findet Ina einen Vertrauten in Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 53). Dieser scheut sich zwar nicht davor, harte Wahrheiten auszusprechen, er hat allerdings auch seine eigenen Baustellen zu bewältigen: Das fragile Verhältnis zu seinem Bruder droht erneut zu zerbrechen.

In aller Freundschaft

Als die Ärztin ihrem Vater die niederschmetternde Diagnose mitteilen möchte, verwechselt dieser seine Tochter mit ihrer Mutter und beschimpft sie. Ina kommt schließlich die Erkenntnis: Ihr Vater hat nicht nur Krebs, er leidet auch an Demenz und diese greift mehr und mehr um sich!

Und beide betreffen auch noch ihren Vater Ewald (Jürgen Haug, 76). Als dieser zu einer Untersuchung in die Klinik kommt, ist sein Verhalten bereits auffällig. Er erscheint zwei Stunden zu früh, wirkt plötzlich freundlich und gut gelaunt, obwohl er sonst so distanziert und sachlich ist.

Kris Haas (Jascha Rust, 34) macht sich derweil auf die Suche nach Fadila Awad (Eman Dwagy, 32). © MDR/Saxonia Media/Carolin Reschke

Kris Haas und Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 44) kümmern sich derweil noch immer um Noor, den Sohn ihrer ehemaligen Patientin Fadila Awad (Eman Dwagy, 32). Diese hatte sich in der vergangenen Folge zur syrischen Botschaft in Berlin aufgemacht, um herauszufinden, was mit ihrem Mann geschehen ist. Seitdem fehlt von ihr jedoch jede Spur.

Als der aktuelle Zustand nicht länger haltbar ist, weil auch Kris in die Sachsenklinik zurückkehren muss, entscheiden sich die beiden, Fadila als vermisst zu melden. Das Jugendamt nimmt Noor daraufhin in Obhut, doch das führt nur zu Schuldgefühlen bei Kris.

Weil dieser glaubt, Fadila verraten zu haben, macht er sich auf die Suche nach ihr.

Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Abschiede" läuft am Dienstag wie gewohnt ab 21 Uhr im Ersten und ist bereits vorab als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek verfügbar.