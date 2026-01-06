Gefahr bei "In Aller Freundschaft": Frau attackiert Dr. Heilmann
Leipzig - In der neuesten Folge von "In Aller Freundschaft" wird es für Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) gefährlich. Eine Angehörige bedrängt ihn hart und überschreitet alle Grenzen.
Dr. Heilmann hatte schon zugestimmt, den krebskranken Johann Hermann (Raphael Zari, 35) bei einem regulären Termin zu behandeln.
Seiner Frau Mia Hermann (Camille Dombrowsky, 29) genügt das aber nicht. Sie folgt dem Arzt bis zu seinem Zuhause und drängt sich ihm auf.
"Sie können hier nicht einfach auftauchen, das ist meine private Wohnung", stellte der Arzt klar. Als es Johann Hermann dann aber immer schlechter geht, gibt er nach, lässt die beiden herein und wirft einen kurzen Blick auf die Akten.
Als er feststellt, dass der Mann unter Krebs im Endstadium leidet und schon umfangreich behandelt wurde, bittet er die beiden zu gehen. Mia Herrmann rastet plötzlich aus und attackiert den Arzt mit einem Aktenordner.
Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) geht im richtigen Moment dazwischen und erstattet später Anzeige, doch plötzlich wird der schwer kranke Johann Herrmann ohnmächtig.
Dr. Rolf Kaminski wird in ein besonderes Liebesverhältnis verwickelt
Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 72) hat hingegen ein ganz anderes Problem. Der sonst so einsame Wolf hat Interesse an der Patientin Dr. Maria Lambert (Kirsten Block, 66). Die beiden teilen viele Interessen und verstehen sich sehr gut.
Doch die Verwaltungsdirektorin der Sachsenklinik Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57) hat Zweifel. Sie vermutet eine andere Seite an Maria und warnt ihren Kollegen. Der wiederum deutet die Warnung als Eifersucht.
Maria hat aber tatsächlich eine Seite, mit der Dr. Kaminski nicht gerechnet hat. Er ist nicht der einzige Mann in ihrem Leben, denn Maria ist polyamor und führt mehrere offene Beziehungen gleichzeitig. Auch Kaminski gefällt ihr sehr gut.
"Ich habe früher auch gedacht, dass es wahre Liebe nur zwischen zwei Menschen geben kann, aber da habe ich mich getäuscht", erklärte sie.
Kann sich der erfahrene Arzt darauf einlassen?
TV-Tipp: Die ganze Folge 1119 von "In Aller Freundschaft" mit dem Titel "Bis hierhin und nicht weiter" seht Ihr am Dienstag um 21 Uhr in der ARD oder jederzeit zum Streamen online in der ARD Mediathek.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke