Gefahr bei "In Aller Freundschaft": Frau attackiert Dr. Heilmann

Leipzig - In der neuesten Folge von "In Aller Freundschaft" wird es für Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) gefährlich. Eine Angehörige bedrängt ihn hart und überschreitet alle Grenzen.

Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59, 2.v.l.) versorgt Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70, r.) nach der Attacke. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Dr. Heilmann hatte schon zugestimmt, den krebskranken Johann Hermann (Raphael Zari, 35) bei einem regulären Termin zu behandeln.

Seiner Frau Mia Hermann (Camille Dombrowsky, 29) genügt das aber nicht. Sie folgt dem Arzt bis zu seinem Zuhause und drängt sich ihm auf.

"Sie können hier nicht einfach auftauchen, das ist meine private Wohnung", stellte der Arzt klar. Als es Johann Hermann dann aber immer schlechter geht, gibt er nach, lässt die beiden herein und wirft einen kurzen Blick auf die Akten.

Als er feststellt, dass der Mann unter Krebs im Endstadium leidet und schon umfangreich behandelt wurde, bittet er die beiden zu gehen. Mia Herrmann rastet plötzlich aus und attackiert den Arzt mit einem Aktenordner.

Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) geht im richtigen Moment dazwischen und erstattet später Anzeige, doch plötzlich wird der schwer kranke Johann Herrmann ohnmächtig.