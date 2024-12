03.12.2024 07:39 2.537 "In aller Freundschaft" fliegt aus dem Programm: Das ist der Grund

Wer sich schon auf eine neue Folge von "In aller Freundschaft" gefreut hat, guckt am Dienstagabend in die Röhre.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Wer sich schon auf eine neue Folge von "In aller Freundschaft" gefreut hat, guckt am Dienstagabend in die Röhre. Fans von Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 57) und Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) müssen am Dienstag auf ihre Lieblingsserie verzichten. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Stattdessen läuft das absolute Topspiel im DFB-Pokal-Achtelfinale: Der Rekordmeister Bayern München trifft auf den Deutschen Meister der Vorsaison Bayer Leverkusen. Um 20.15 Uhr geht's im Rahmen der Sportschau mit der Vorberichterstattung los, Anpfiff ist schließlich um 20.45 Uhr. Doch die "IaF"-Pause ist zum Glück nur von kurzer Dauer. Schon in der kommenden Woche läuft die neue Episode "Liebe lässt sich nicht versichern" zur gewohnten Zeit (21 Uhr) im Ersten. Wer so lange nicht warten kann oder will, sollte immer mal in der ARD-Mediathek vorbeischauen, die neue Folge soll noch im Laufe dieser Woche verfügbar sein.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss