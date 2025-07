"In aller Freundschaft": Droht der Sachsenklinik jetzt die Insolvenz?

Leipzig - An der Sachsenklinik dreht sich weiterhin alles um die vermeintlichen Operationsfehler von Prof. Maria Weber (Annett Renneberg, 47) . Ohne die lukrativen Herzklappeneingriffe fehlt der Klinik das Geld und eine Insolvenz droht.

Nachdem Gesines Verletzungen behandelt wurden, stellt Dr. Lucia Böhm fest, dass das Baby unter einer Fehlbildung an der Wirbelsäule leidet. Um ihre Lebensqualität zu erhöhen und eventuelle Einschränkungen nach der Geburt zu verringern, muss noch im Mutterleib operiert werden.

Gesine ist in der 23. Woche schwanger. Sie wohnt in einem Kinderdorf und möchte nach dem Abitur ihre Tochter alleine groß ziehen und studieren.

Währenddessen behandelt Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 40) eine Patientin mit einem besonders starken Willen. Die 16-jährige Gesine Ackermann (Carlotta Bähre, 20) wird nach einem Fahrradsturz in die Sachsenklinik eingeliefert.

Wie die Operation abläuft und wie sie sich entscheidet, seht ihr in Folge 1102 "Starke Herzen" am Dienstag, um 20.15 Uhr, im Ersten oder sind schon vorab in der ARD-Mediathek.