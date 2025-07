In aller Freundschaft: Ist dies das Ende für Maria Weber?

Leipzig - Das Drama bei " In aller Freundschaft " bietet aktuell kaum noch eine Verschnaufpause. Als ob Dr. Maria Webers (Annett Renneberg, 47) Lage nicht schon schlimm genug ist, wird sie nun auch noch von einem Journalisten diskreditiert. Das hat sogar Auswirkungen auf eine neue Patientin.

Maria will eine Gegendarstellung zu dem Artikel über sie veröffentlichen, doch Kai Hoffmann (Julian Weigend, 53) hält das für keine gute Idee. Er denkt, dass sie damit nur noch mehr Öl ins Feuer gießen würde.

Anna Wohlrab (Imke Büchel, 64, M.) muss von Maria Weber operiert werden, doch der Artikel über ihre Ärztin versetzt sie in Panik. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Zu allem Überfluss bringt Franziska Wohlrab (Pauline Knof, 45) just in diesem Moment ihre Mutter Anna (Imke Büchel, 64) wegen Luftnot und Herzstolpern in die Sachsenklinik. Anna muss operiert werden, hat jedoch zunehmend Angst vor dem Eingriff, auch wenn sie niemandem davon erzählt.

Als sie und ihre Tochter auf den Artikel stoßen, der Maria Weber diskreditiert, wird Anna panisch.

Um die Operation zu verhindern, greift sie zu unlauteren Mitteln - und löst in der Sachsenklinik eine Notsituation aus.

Die neue Folge von "In aller Freundschaft" mit dem Titel "Eigene Wünsche" läuft am heutigen Dienstag wie üblich ab 21 Uhr im Ersten und ist bereits vorab als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek verfügbar.