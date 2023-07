18.07.2023 05:56 In aller Freundschaft: Darf Dr. Brentano weiter Arzt bleiben?

In aller Freundschaft geht in die nächste Runde. Auch am Dienstagabend gibt es wieder eine spannende neue Folge.

Von Tino Hahner

Leipzig - Die Entscheidung naht! Nach den Ereignissen aus den letzten Folgen von "In aller Freundschaft" steht Dr. Philipp Brentano vor Gericht. Wie geht es mit dem Arzt weiter? Dr. Philipp Brentano und sein Anwalt warten auf die Aussage von Joshua Keller. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Weil er den minderjährigen Cochlea-Implantat-Patienten Joshua gegen den Willen seiner Mutter Sibylle Keller operiert hat, klagt diese nun auf Körperverletzung. Spricht das Gericht ihn schuldig, verliert er möglicherweise seine Approbation. Bei der Verhandlung spricht schließlich auch Joshua selbst. Alles scheint klar: Der Junge steckt unter dem Einfluss seiner Mutter. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Besuch aus Erfurt in der Sachsenklinik Offenbar ringt er aber auch mit sich selbst. Wird er am Ende verraten, wie sich alles wirklich zugetragen hat? Philipps Gefährtin Arzu Ritter nimmt die ganze Sache natürlich auch sehr mit. Besonders, weil sie mit Darren Macneil auch erst kürzlich ein seltsames Erlebnis hinter sich hat. Als der Therapeut sie warnen will, dass über ihren Mann ein reißerischer Artikel veröffentlicht wurde, geht sie nicht ans Telefon. In aller Freundschaft: Frau möchte endlich eine Vagina Dr. Ina Schulte und Dr. Roland Heilmann behandeln Emilia Ullrich. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Unterdessen kümmern sich Dr. Ina Schulte und Dr. Roland Heilmann um Emilia Ullrich, die ihr Leben lang darunter gelitten hat, nicht wie jede andere Frau auch eine Vagina zu haben. Mit einer minimal-invasiven Technik könnte man ihr zu einer funktionstüchtigen Neovagina verhelfen und ihr damit ein normales Leben als Frau ermöglichen. Vielleicht wäre es ihr dann sogar möglich, Kinder zu bekommen! Allerdings ist ihr Freund Kurt Hess völlig überrascht von den weitreichenden Plänen. Für ihn war das Thema Kinder eigentlich komplett abgehakt. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Heimlicher Arztbesuch bei Dr. Kai Hoffmann Als Emilia sich aber trotzdem auf die Operation einlässt, kommt es zu Schwierigkeiten. Den Trailer zur Folge "Selbstbestimmung" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen. Darren Macneil wollte Arzu vor einem reißerischen Artikel warnen. Doch sie ist nicht ans Telefon gegangen und wirkte im Nachgang überrumpelt. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss TV-Tipp: Episode 1022 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (18. Juli) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke