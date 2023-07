11.07.2023 07:02 In aller Freundschaft: Verliert Dr. Brentano jetzt alles?

In aller Freundschaft geht in die nächste Runde! Die neue Folge läuft wie immer am Dienstagabend im Ersten.

Von Tino Hahner

Leipzig - Es ist wieder sehr viel los in der Sachsenklinik! Auch die neue Folge von "In aller Freundschaft" ist erneut vollgepackt mit spannenden Geschichten. Irina Belova hat nach einem Autounfall zwei gebrochene Rippen und eine Prellung im Gesicht. Doch möglicherweise steckt mehr hinter den Verletzungen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Los geht es mit Friedrich Müggels und seiner Freundin Irina Belova, die nach einem schweren Autounfall in die Klinik eingeliefert werden. Es sieht nicht so gut aus: Friedrich muss die Milz entfernt werden, Irina hat zwei gebrochene Rippen und eine Prellung im Gesicht. Doch im persönlichen Gespräch mit Irina werden Pflegerin Jasmin und Dr. Lilly Phan plötzlich stutzig. Könnte hinter all dem ein Fall von häuslicher Gewalt stecken? In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Besuch aus Erfurt in der Sachsenklinik Immerhin hat sich das Paar vor dem Unfall angeblich heftig gestritten. Warum allerdings geben sie nach außen hin eine harmonisierende Beziehung vor? Lilly und Jasmin suchen immer wieder das Gespräch mit Irina, doch ohne Erfolg. Als Jasmin jedoch Zeugin einer Auseinandersetzung zwischen dem Paar wird, wird alles klar. In aller Freundschaft: Wie geht es mit Dr. Brentano weiter? Cosmo hat heimlich Miriams Mutter Linda angerufen, weil es seiner Ziehmama nicht wirklich gut geht. © MDR/Saxonia Media/Thomas Dietze Alles sah danach aus, als hätte Schwester Miriam nur eine schwere Erkältung und mit der Trennung von Freundin Rieke zu kämpfen. Doch Dr. Kathrin Globisch erkennt einen kritischen Zustand und vermutet, dass mehr dahintersteckt als Liebeskummer oder eine Erkältung. Weil Cosmo mit der Situation total überfordert ist, ruft er heimlich Miriams Mutter Linda an, die natürlich sofort nach Leipzig kommt. Unterdessen hat Dr. Philipp Brentano ganz andere Probleme. Dr. Kaminski hat ihn auf unbestimmte Zeit beurlaubt, weil Sibylle Keller, die Mutter seines Cochlea-Implantat-Patienten Joshua, eine Klage wegen Körperverletzung gegen ihn eingereicht hat. In aller Freundschaft Elly Winter ist wieder da! Juliane Fisch kehrt zu "IaF - Die jungen Ärzte" zurück Und es könnte noch viel schlimmer kommen! Wenn sie mit der Klage Erfolg hat, droht Philipp seine Approbation als Arzt zu verlieren! Den Trailer zur Folge "Alles aus Liebe" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen. Dr. Philipp Brentano verliert wegen einer Klage möglicherweise seine Approbation als Arzt. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke TV-Tipp: Episode 1020 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (11. Juli) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke