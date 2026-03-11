"In aller Freundschaft": Das ist neu bei der 29. Staffel der Kult-Serie
Leipzig - Ab 17. März startet die neue Staffel "In Aller Freundschaft" in der ARD-Mediathek, eine Woche danach folgt die TV-Ausstrahlung und in diesem Jahr gibt es eine Neuerung. Das erste Mal bietet der MDR eine Version mit Deutscher Gebärdensprache an.
Bisher gibt es bereits eine barrierefreie Version, aber die bekannte Kult-Serie wird die erste fiktionale Serie im deutschen Fernsehen, die wirklich vollständig barrierefrei wird.
Zuschauerinnen und Zuschauer können neben Untertiteln und einer Audiodeskriptionsfassung auch eine Version mit Deutscher Gebärdensprache ansehen.
"Uns ist wichtig, dass sich bei 'In aller Freundschaft' die Wirklichkeit unserer Gesellschaft widerspiegelt", so Franka Bauer, verantwortliche Redakteurin für "In aller Freundschaft", am Mittwoch in einer Pressemitteilung.
Sie fügte an: "Umso schöner, dass die Serie mit der neuen Fassung in deutscher Gebärdensprache für noch mehr Menschen erlebbar und leichter zugänglich ist."
Neben der beliebten Arzt-Serie gibt es schon einige Krimi-Reihen, die mit Deutscher Gebärdensprache ausgestattet sind. Dazu gehören der "Tatort" und "Polizeiruf 110". Die MDR-Sendungen, "MDR Aktuell", "MDR um 2" und "MDR Garten" bieten das Angebot ebenfalls an.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss