"In aller Freundschaft": Das ist neu bei der 29. Staffel der Kult-Serie

Leipzig - Ab 17. März startet die neue Staffel " In Aller Freundschaft " in der ARD-Mediathek , eine Woche danach folgt die TV-Ausstrahlung und in diesem Jahr gibt es eine Neuerung. Das erste Mal bietet der MDR eine Version mit Deutscher Gebärdensprache an.

Die Kult-Serie um Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59, l.) und Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70, r.) gibt es künftig auch in einer Version mit deutscher Gebärdensprache. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Bisher gibt es bereits eine barrierefreie Version, aber die bekannte Kult-Serie wird die erste fiktionale Serie im deutschen Fernsehen, die wirklich vollständig barrierefrei wird.

Zuschauerinnen und Zuschauer können neben Untertiteln und einer Audiodeskriptionsfassung auch eine Version mit Deutscher Gebärdensprache ansehen.

"Uns ist wichtig, dass sich bei 'In aller Freundschaft' die Wirklichkeit unserer Gesellschaft widerspiegelt", so Franka Bauer, verantwortliche Redakteurin für "In aller Freundschaft", am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Sie fügte an: "Umso schöner, dass die Serie mit der neuen Fassung in deutscher Gebärdensprache für noch mehr Menschen erlebbar und leichter zugänglich ist."