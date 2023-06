In aller Freundschaft: Die schwer kranke Amira muss um ihr Leben kämpfen

Leipzig - Am Dienstagabend dürfen sich alle Zuschauer von " In aller Freundschaft " wieder auf eine neue Folge ihrer Lieblingsserie freuen.

Kris (Jascha Rust, 32) geht es nach dem Überfall wieder besser und darf nach Hause. Doch die Bilder von dem Angriff gehen einfach nicht aus seinem Kopf und belasten ihn seelisch, auch wenn er sich das nicht eingestehen will.

In aller Freundschaft

Ihre Eltern müssen mit dem Schlimmsten rechnen, aber geben sich trotz Trennung in dieser Situation gegenseitig Halt.

Die Ehe der Eltern ist schon an der aufwendigen Pflege ihrer Tochter kaputtgegangen. Als auch noch eine Meningokokken-Meningitis hinzukommt, verschlechtert sich Amiras Zustand noch weiter.

Die an infantiler Zerebralparese erkrankte Amira (gespielt von Emilia Eidt, 19) wird von ihrem Vater mit Fieber in die Sachsenklinik gebracht. Wegen der Krankheit ist ihre geistige Entwicklung auf dem Stand einer Dreijährigen.

Bastian entscheidet sich für eine OP, um schnell wieder ohne Gehhilfe laufen zu können. © MDR/Rudolf Wernicke

Bastian (Johann Lukas Sickert, 23) hatte ein Fotoshooting mit seiner Band. Als Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 55) ihren Sohn dort besucht, bricht er zusammen und verletzt sich am Fuß.

Nach der Diagnose "Vorstufe eines epileptischen Anfalles" entscheidet sich Bastian für eine OP, denn für einen Umzug nach Liverpool mit seiner Band will er schnell wieder fit sein.

Sarah ist von den Umzugsplänen nicht begeistert.

Die neue Folge "Der nächste Schritt" strahlt das Erste am heutigen Dienstag ab 21 Uhr aus. Vorab seht Ihr die Episode schon jetzt in der ARD-Mediathek. Den Trailer zur Folge "Der nächste Schritt" gibt es in der ARD-Mediathek schon vorab zu sehen.