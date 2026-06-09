09.06.2026 07:00 "In aller Freundschaft": Hätte man Dr. Maria Weber doch vor dem Tod retten können?

In der neuen Folge von "In aller Freundschaft" sucht Dr. Kai Hoffmann eine zweite Meinung von einem Kollegen. Er will wissen, ob man Maria hätte retten können.

Von Tamina Porada

Leipzig - Dr. Kai Hoffmann (gespielt von Julian Weigend, 54) arbeitet nach dem Tod seiner Frau Dr. Maria Weber (Annett Renneber, 48) zwar wieder in der Sachsenklinik und gestaltet seinen Alltag auch aktiv, trotzdem kreisen seine Gedanken immer noch um sie. Als in der neuen Folge von "In aller Freundschaft" ein besonderer Mediziner nach Leipzig kommt, muss er einfach nachhaken.

Dr. Kai Hoffmann (gespielt von Julian Weigend, 54, l.) will eine zweite Meinung von Dr. Marc Lindner (Christian Beermann, 52, r.). © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Dr. Marc Lindner (Christian Beermann, 52) aus dem Johannes-Thal-Klinikum Erfurt (das Krankenhaus aus "In aller Freundschaft - die jungen Ärzte") ist eigentlich wegen eines anderen Falles an der Sachsenklinik. Dr. Hoffmann bittet ihn trotzdem, über die Akte seiner Patientin zu gucken. Er erhofft sich einen neuen Ansatz zur Heilung. Darin sind einige Informationen geschwärzt, was den erfahrenen Onkologen Dr. Lindner stutzig macht. Dank Dr. Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 59) wird schnell klar: Es handelt sich um die Patientenakte von Kais verstorbener Frau. Hätte man also mehr machen können, um sie zu retten? Haben die Ärzte an der Sachsenklinik alles gegeben? In aller Freundschaft Tod von Dr. Maria Weber bei "In aller Freundschaft": Schafft Kai den Weg zurück in die Sachsenklinik? Dr. Lindner muss nicht lange überlegen. Schon nach kurzer Zeit bestätigt er: "Nach meiner Einschätzung gibt es keine Heilung". Obwohl er genau Bescheid weiß, dass die angebliche Patientin nicht wirklich von Dr. Hoffmann betreut wird, spielt er mit und rät ihm zu einer palliativen Behandlung. Kann Kai nun endlich abschließen?

Marika Schmitt (Nadja Maier, 24, l.) erleidet plötzlich einen Stromschlag. Ihr Kollege Walter Brandis (Patrick Joswig, 50, r.) versucht sie zu retten, fasst sie dabei aber an und bekommt ebenfalls einen Schlag. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Ein Stromschlag verändert alles

Plötzlich kippt Walter Brandis (Patrick Joswig, 50) um. Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41, l.) bringt ihn sofort in einen OP. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Elektriker Walter Brandis (Patrick Joswig, 50) und Gesellin Marika Schmitt (Nadja Maier, 24) erleiden auf der Arbeit einen Stromschlag. Beide werden kurz bewusstlos und kommen ins Krankenhaus. Marika ist temporär blind, will aber trotzdem nur wissen, wie es Walter geht. Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 45) verweist auf seine ärztliche Schweigepflicht. "Und was, wenn er mein Vater ist?", packt Marika dann überraschenderweise aus. "Vor 19 Jahren hat er meine Mutter sitzen lassen, noch vor meiner Geburt", erklärt sie weiter. In aller Freundschaft Angreiferin oder Opfer? Ehemalige Krankenschwester kommt mit schweren Verletzungen in die Sachsenklinik Nach dem Tod ihrer Mutter hat sie nachgeforscht und sich im Betrieb ihres Vaters beworben, um ihn unauffällig kennenzulernen. Das gesteht sie schließlich Walter, doch er wusste es schon längst. Marika fühlt sich hintergangen und kündigt. Walter versucht noch, ihr sein Handeln zu erklären und zu sagen, wie viel sie ihm bedeutet, als er plötzlich zusammenbricht und notoperiert werden muss.