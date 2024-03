"In aller Freundschaft": Wird das eine richtig harte Folge für Hunde-Freunde?

Leipzig - Auch Mitte März gibt es für Fans von " In aller Freundschaft " wieder eine neue Episode am Dienstagabend im TV zu bestaunen. Und dieses Mal wird es sogar richtig tierisch.

Daraufhin nimmt sich Sarah des Hundes an. Als Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 52) gerade herausfindet, warum es offenbar nicht Balus Schuld war, den Anfall nicht zu erkennen, rennt der Hund vor Sarah weg.

In aller Freundschaft

Spätestens in der Sachsenklinik ist Laurenz extrem frustriert, weil sein vierbeiniger Freund offensichtlich seinen Job nicht gemacht hat. Prompt stößt er Balu von sich.

Doch bei einem Besuch im Park versagt vermeintlich die Spürnase des Hundes. Zum Glück ist Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 56) zufällig in der Nähe und kann das medizinische Personal rufen.

Alle Infos zur Folge "Langstrecke" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab.

Doch Miriam zögert. Weder eine Affäre noch eine richtige Beziehung scheint für sie aktuell infrage zu kommen. Doch eine gewisse Anziehung hat Theresa auf sie. Wird sich da am Ende vielleicht trotz aller Sorgen etwas entwickeln?

Doch wie das Schicksal manchmal so ist, begegnet sie kurze Zeit später IT-Expertin Theresa Biel (Irina Kurbanova, 28), die sich an die Krankenschwester auch schnell ranzuschmeißen scheint.

Unterdessen wird Miriam Schneider (Christina Petersen, 33) ziemlich überrascht. Ihr Horoskop stellt ihr tatsächlich eine neue Liebe in Aussicht.

TV-Tipp: Episode 1046 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.