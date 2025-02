Schlechte Nachrichten für alle Fans: Deshalb fliegt "In aller Freundschaft" aus dem Programm

Leipzig - Fans der Sachsenklinik müssen jetzt ganz stark sein: Am heutigen Dienstag läuft keine neue Folge von " In aller Freundschaft ".

Wer nicht so lange warten möchte, kann "In aller Freundschaft: Unter Verdacht" auf anderem Wege bereits am heutigen Dienstag ansehen: Die Folge wird im Laufe des Tages in der ARD-Mediathek zum Streamen freigeschaltet.