Schockdiagnose bei IaF! Teenager (17) droht Brüste zu verlieren, ihre Mutter starb bereits an Krebs

"In aller Freundschaft": In der Sachsenklinik sorgte eine tragische Diagnose für Aufruhr.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Tragische Entwicklungen in der Sachsenklinik! Einem Teenager droht in der neuen Folge von "In aller Freundschaft" eine Mastektomie, denn bereits ihre Mutter ist an Brustkrebs gestorben. Ihr Vater wird von diesem erneuten Schock mehr als mitgenommen.

Alina Neumaier will sich prophylaktisch beide Brüste abnehmen lassen. Ihr Vater ist nicht begeistert von dieser Idee. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Becker Die 17-jährige Alina Neumeier ist in Folge 1012 als Patientin in der Sprechstunde von Dr. Ina Schulte, weil sie einen Knoten in ihrer Brust ertastet hat. Höchste Alarmstufe, denn bereits ihre Mutter starb vor einigen Jahren an Brustkrebs! Mitten in der Untersuchung platzt ihr Vater Bernd Neumeier herein, voller Angst, auch noch seine Tochter an den Krebs zu verlieren. Die beiden entscheiden sich für eine Mastektomie, also die Abnahme der befallenen Brust, da Alina die genetische Veranlagung ihrer Mutter geerbt hat. Bei Bernd Neumeier sorgen diese Neuigkeiten ebenfalls für gesundheitliche Probleme - und es kommt zum Konflikt zwischen seinem behandelten Arzt Dr. Ilay Demir und Dr. Ina Schulte. In aller Freundschaft Drittes Rad am Wagen: Ist diese wichtige Sachsenklinik-Freundschaft noch zu retten? Um einen ganz anderen Konflikt zu bereinigen, versuchen Schwester Miriam Schneider und ihre Frau Rieke es mit einer Paartherapie. Doch kurz vor einer weiteren Sitzung muss ihre Therapeutin Vivien Meinhart mit einem viralen Infekt in der Sachsenklinik aufgenommen werden. Dr. Maria Weber, die behandelnde Ärztin, fordert, dass Vivien sich und ihr frisch transplantiertes Herz schont.

Schwester Miriam Schneider steht in der Sachsenklinik plötzlich ihrer Paartherapeutin Dr. Vivien Meinhart gegenüber. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Becker

Martin Stein fühlt sich immer noch wie das fünfte Rad am Wagen