Barbara Schöneberger plant Leben im Ausland: "Hier gehöre ich hin"
Hamburg - Bei "Inas Nacht" wurde wieder gesabbelt, getrunken und gesungen. Zum Auftakt der neuen Staffel in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" plauderte Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger (52) aus dem Nähkästchen: Denn die Entertainerin stellt sich ihre Zukunft in einem anderen Land vor.
Ina Müller (60) fackelte nicht lange und holte ihre Gesprächspartnerin direkt aus der Reserve: "Man darf sagen, ich weiß jetzt nicht, wie offen du damit umgehst, dass ihr einen Hof in Schweden habt." Dieser soll "irgendwo auf dem Land" sein.
Schönebergers Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Ich gebe einen kleinen Tipp, es ist ein rotes Haus mit weißen Fenstern." Dies brachte Barbara zwar ordentlich Lacher ein, doch die Gastgeberin ließ nicht locker und fragte, ob das wirklich "so ein richtiger Bauernhof" sei. Dies bejahte die Entertainerin, dort gebe es sogar Tiere.
"Ich habe ja in eine halbschwedische Familie eingeheiratet, und ich habe das Gefühl, dass ich auch irgendwie aus Schweden komme", erklärte Barbara. Eigentlich würde sie auf solche Sachen nichts geben, aber als sie das erste Mal durch Schweden gefahren sei, habe sie gedacht: "Hier gehöre ich hin."
Dann ließ Schönberger die Bombe platzen: "Ich will da irgendwann sein!"
Das löste in Müller Unglauben aus: "Ganz? Nein, verlass uns nicht! Du bist doch Bundes-Babsi."
Barbara Schöneberger ist verrückt nach Arbeit - nicht nach dem Fernsehen
Gerade mache Barbara sehr viel im TV, aber vielleicht würde sie irgendwann mal einen Schritt zurückgehen. "Vielleicht will man mich hier irgendwann gar nicht mehr so oft sehen", erklärte die 52-Jährige. Dann würde sie die Sommer gerne in Schweden verbringen.
Müller könne sich dieses Szenario nicht vorstellen. "Ich glaube, dann hängst du da, nach zwei Wochen und hast die ersten Kartoffeln geerntet, und dann ist dir so öde und so fad."
Schöneberger widersprach ihr daraufhin deutlich: "Ich darf dir eins sagen, da täuschen sich viele bei mir: Ich bin nicht verrückt nach Fernsehen. Ich bin verrückt nach Arbeit." Das könne jedoch jegliche Art von Arbeit sein.
Schon jetzt würde die 52-Jährige, wenn sie auf ihrem Hof in Schweden sind, viel Besuch bekommen. Jeden Tag wären dann um die 10 bis 15 Leute dort. "Ich habe da so viel zu tun, das ist fast wie so ein kleiner gastronomischer Betrieb." Das sei für die Entertainerin total befriedigend, weil sie da so viel arbeiten könne.
Wer die Folge verpasst hat, kann "Inas Nacht" in der ARD-Mediathek nachholen.
Titelfoto: NDR/Morris Mac Matzen