Barbara Schöneberger plant Leben im Ausland: "Hier gehöre ich hin"

Hamburg - Bei " Inas Nacht " wurde wieder gesabbelt, getrunken und gesungen. Zum Auftakt der neuen Staffel in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" plauderte Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger (52) aus dem Nähkästchen: Denn die Entertainerin stellt sich ihre Zukunft in einem anderen Land vor.

Ina Müller (60, r.) konnte Barbara Schönebergers (52, l.) Wunsch nach Schweden zu ziehen, gar nicht glauben. © NDR/Morris Mac Matzen

Ina Müller (60) fackelte nicht lange und holte ihre Gesprächspartnerin direkt aus der Reserve: "Man darf sagen, ich weiß jetzt nicht, wie offen du damit umgehst, dass ihr einen Hof in Schweden habt." Dieser soll "irgendwo auf dem Land" sein.

Schönebergers Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Ich gebe einen kleinen Tipp, es ist ein rotes Haus mit weißen Fenstern." Dies brachte Barbara zwar ordentlich Lacher ein, doch die Gastgeberin ließ nicht locker und fragte, ob das wirklich "so ein richtiger Bauernhof" sei. Dies bejahte die Entertainerin, dort gebe es sogar Tiere.

"Ich habe ja in eine halbschwedische Familie eingeheiratet, und ich habe das Gefühl, dass ich auch irgendwie aus Schweden komme", erklärte Barbara. Eigentlich würde sie auf solche Sachen nichts geben, aber als sie das erste Mal durch Schweden gefahren sei, habe sie gedacht: "Hier gehöre ich hin."

Dann ließ Schönberger die Bombe platzen: "Ich will da irgendwann sein!"

Das löste in Müller Unglauben aus: "Ganz? Nein, verlass uns nicht! Du bist doch Bundes-Babsi."