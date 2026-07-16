"Inas Nacht" startet in die neue Staffel: Diese Promis sind zum Auftakt zu Gast
Hamburg - Es wird wieder gesabbelt, getrunken und gelacht: Am Donnerstag (22.50 Uhr/Das Erste) startet die beliebte Late-Night-Show "Inas Nacht" in ihr 19. Jahr. Zum Staffel-Auftakt empfängt Gastgeberin Ina Müller (60) standesgemäß hochkarätige Gäste.
Zunächst begrüßt sie Barbara Schöneberger (52) in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". Die Moderatorin erzählt von ihrer neuen Liebe zu Schweden und verrät, warum sie sich über Baulärm freut und sich mittlerweile oft lieber mit Frauen als mit Männern unterhält.
Zum Gespräch dazu kommt Campino (64), Frontmann der "Toten Hosen". Der Musiker offenbart, warum er keine riskanten Bühnenstunts mehr macht, was ihn ins englische Cornwall zieht und wie man stilecht König Charles (77) die Hand schüttelt.
Darüber hinaus präsentiert er mit seinen Bandkollegen einen Song aus dem aktuellen Album "Trink aus, wir müssen gehen!" - das war es aber natürlich noch nicht mit musikalischen Darbietungen.
Der britische Musiker Connor Skinner (21) feiert bei "Inas Nacht" nämlich seine TV-Premiere, zudem gibt es laut Ankündigung ein ganz besonderes Duett von Schöneberger und Müller. Zuschauer dürfen gespannt sein!
"Inas Nacht": Fans dürfen sich auf zwölf neue Folgen und viele Gäste freuen
Laut NDR sind im Rahmen der neuen Staffel insgesamt zwölf Folgen geplant. Der Sender gab auch bereits einen Einblick, auf welche Gäste sich die treuen Fans der Late-Night-Show in diesem Jahr freuen können.
Demnach sind unter anderem Schauspielerin Maria Furtwängler (59), Ex-Radrennfahrer Jan Ullrich (52), Comedian Fabian Köster (31), die Schwestern Annette (52) und Caroline Frier (43), Moderator Christian Ehring (53) und Schriftstellerin Elke Heidenreich (83) dabei.
Auch Politiker Daniel Günther (52, CDU), Sängerin Andrea Berg (60), Schauspieler Oliver Masucci (57), TV-Koch Horst Lichter (64) und Comedian Özcan Cosar (45) kommen vorbei.
Die Folgen laufen immer donnerstags um 22.50 Uhr direkt nach den "Tagesthemen" im Ersten und sind anschließend jederzeit in der ARD-Mediathek abrufbar.
Titelfoto: NDR/Morris Mac Matzen