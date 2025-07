"Inas Nacht" kehrt zurück: Das sind ihre ersten Gäste in der neuen Staffel

Hamburg - Um 22.50 Uhr geht's wieder los: Die 21. Staffel von " Inas Nacht " feiert am Donnerstagabend im Ersten Premiere. Mit dabei sind auch in Folge eins wieder hochkarätige Gäste.

Und auch musikalisch gibt es bei der Premiere wieder ordentlich was aufs Ohr: Chris Kläfford, bekannt als Gewinner von "Swedish Idol", sowie die gefeierte Indie-Pop-Band "Blond", liefern den Soundtrack zur Nacht.

Die Tore der Kult-Kneipe "Zum Schellfischposten" in Hamburg -Altona sind wieder geöffnet. Moderatorin wie immer: Talkshow-Legende Ina Müller (59).

Lediglich 14 Zuschauer passen in die winzige Kultkneipe und mischen dabei ordentlich mit: Ihre Fragen werden auf Bierdeckeln notiert und können so mitgestalten, was auf der Gesprächsbank passiert.

Für den stimmgewaltigen Chor "De Tampentrekker" mit 20 Herren bleibt zwar wie gewohnt nur der Platz vor dem Fenster - stimmungsmäßig sind sie aber mittendrin.

Und während drinnen getalkt und getrunken wird, sorgt die Barkeeperin mit nie ausgehenden Getränken für lockere Zungen und die richtige Portion Kneipenflair.