James-Bond-Flair in ZDF-Serie: Götz Otto mischt "Hotel Mondial" als Bösewicht auf

Götz Otto (55) wird die Rolle des Bösewichts nicht los. © ZDF / Marc Stoppenbach

"Ich arbeite gern. Und es macht keinen Unterschied, ob ich einen Text für eine große Hollywood-Produktion lerne oder für ein ZDF-Vorabendprogramm. Denn natürlich wird auch dort nur mit Wasser gekocht - wenngleich deren Topf größer ist", erklärt Otto.

In den zwölf neuen Episoden verkörpert der Schauspieler den neuen Inhaber des Hotels, David Brandt.

Der will aus dem Traditionshaus eine Spielbank nach dem Vorbild von Las Vegas machen. So steht in der ersten Folge schon mal demonstrativ ein rosaroter Kunststoff-Tiger in der Lobby.

Davor der neue Besitzer mit leicht bekleideten jungen Frauen posierend. Die frühere Hotel-Chefin Eva de Vries (Gesine Cukrowski, 54) nimmt den Kampf gegen ihn auf.

Doch was macht den neuen Schuft der Serie aus?