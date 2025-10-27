"Schlag den Star": Jan Ullrich besiegt Sven Hannawald, doch es wird richtig peinlich

München - Ex-Radprofi Jan Ullrich (51) schlug am Samstagabend Ex-Skispringer Sven Hannawald (50) in der ProSieben-Show "Schlag den Star" . Gerade in puncto Allgemeinwissen bekleckerten sich die Sportler dabei aber nicht mit Ruhm.

Mit Jan Ullrich (51, l.) und Sven Hannawald (50, r.) begegneten sich zwei ehemalige Sportgrößen. © ProSieben/Willi Weber

Beim zweiten Spiel mussten berühmte Sportler ihrer Sportart zugeordnet werden. Ullrich sammelte dabei keinen einzigen Punkt und verlor das Spiel mit 0:5.

"Man sieht, dass ich fast nur Radsport gucke", erklärte er sich. Selbst bei einem Foto von Olympiasieger Michael Phelps (40) musste er passen und konnte nicht die richtige Antwort "Schwimmen" nennen. "Ohne Helm erkennt mich auch keiner", lachte Ulrich.

Besser lief es dafür auf der Kartstrecke: Hier konnte er Punkte gegen den Skispringer einstreichen. "Nachdem ich sieben Jahre den Führerschein nicht hatte", sinnierte Ullrich grinsend.

Peinlich für beide Sportler war die Leistung beim Klassiker "Blamieren oder Kassieren". Moderatorin Viviane Geppert (34) wollte wissen, von wem die "Mona Lisa" ist. Ullrich behauptete: "Picasso!". Natürlich ist das berühmte Gemälde von Leonardo da Vinci.

Für Hannawald lief es kaum besser: In einer Stichfrage musste geschätzt werden, der wievielte Papst Leo XIV. ist. Der Skispringer schrieb "17" auf, weit entfernt von der korrekten Antwort 267.