Nächste "Reality Queen" wirft heulend das Handtuch: "Ich will einfach nach Hause"

Die "Reality Queens" sind erst wenige Tage im kolumbianischen Dschungel unterwegs, da überschlagen sich die Ereignisse bereits in Folge 4.

Von Laura Miemczyk

Kolumbien - Die "Reality Queens" sind erst wenige Tage im kolumbianischen Dschungel unterwegs, da überschlagen sich die Ereignisse bereits. In Folge 4 kommt es nicht nur zu einem eskalativen Zoff, der prompt das Team "Green Geckos" in zwei Lager spaltet, zudem bricht die nächste TV-Bekanntheit die Reise ab.

Paulina Ljubas (29, M.) wirft zur Überraschung ihrer Mitstreiterinnen das Handtuch und verlässt die übrigen "Reality Queens" freiwillig. © RTL Paulina Ljubas (29) hatte sich eben noch am völlig außer Kontrolle geratenen Streit zwischen Gina-Lisa Lohfink (39) und Cecilia Asoro (30) ergötzt ("Ich liebe das [...]. Ich hatte so eine schei* Laune vorhin, aber das 'made my day'"), da wird die Wahl-Nizzaerin plötzlich selbst von ihren Gefühlen überwältigt. "Mir geht's psychisch gar nicht gut, schon von Anfang an. Ich hab die ganze Nacht Albträume, ich kann nicht mehr. Ich will einfach nach Hause", heult sie im Beisein der "Pink Piranhas", die ihre Team-Kollegin schließlich mit viel Verständnis aus der Wildnis entlassen. Nach dem Blitz-Exit von Christina Shakira (27) in Folge 2 wirft damit bereits die zweite "Queen" freiwillig das Handtuch, woraufhin Moderator Twenty4Tim (25) kurzerhand eine Krisen-Intervention einberuft und verkündet: "Die 'Green Geckos' und 'Pink Piranhas' sind ab sofort aufgelöst!" TV & Shows Feuer im TV-Studio: Moderatorin rennt geistesgegenwärtig weg Die drastische Entscheidung folgt aber nicht nur auf Paulinas Abgang, sondern auch auf den Mega-Zoff innerhalb des Teams "Green Geckos", der am Vortag nicht nur bei den "Pink Piranhas" für schockierte Gesichter gesorgt hatte, sondern auch beim anwesenden Moderator.

Zwischen Cecilia Asoro (30, 2.v.l.) und Gina-Lisa Lohfink (39, 2.v.r.) entbrennt ein Streit, der allen Anwesenden den Atem stocken lässt. © RTL

Gina-Lisa (39, l.) beschimpft Cecilia als "falsche F****", weigert sich anschließend, weiter an der Challenge teilzunehmen und schenkt dem gegnerischen Team damit den Sieg. © RTL

Angesichts der erhitzten Gemüter entgleisen nicht nur Moderator Twenty4Tim (25) die Gesichtszüge ... © RTL

... auch die "Pink Piranhas" sind offenkundig schockiert. © RTL

Während im Team "Green Geckos" Endzeitstimmung herrscht, lassen es sich die "Piranhas" im Luxuscamp gut gehen. © RTL Angefangen hatte alles mit dem Vorwurf von Cecilia an Gina-Lisa und Arielle Rippegather (35), dass die Kult-"GNTM"-Teilnehmerin und das ehemalige DSDS-Sternchen am Vorabend zu viel Alkohol getrunken hätten, woraufhin Gina vollkommen ausrastet. "Was bist du für eine falsche F****, Alter?!", schreit die Blondine ihre Teampartnerin an, was Cecilia mit den Worten: "Da kommt wieder der Frankfurter Bahnhof aus Gina raus" kommentiert. Als sich auch Arielle lautstark einmischt, holen die "Green Geckos" zum Rundumschlag aus, kritisieren bei der Gelegenheit gleich mal Arielles offenbar fehlende Körperhygiene und erklären, sie sei "super ungepflegt". "Jeder wäscht seine Hände, wenn er auf Toilette geht. Sie nicht, sie hat alles unter den Nägeln und im Gesicht", macht auch Ariel (22) keinen Hehl aus ihrem Ekel. Das Ende vom Lied: Gina und Arielle treten nicht im Spiel "Blase Hase" an, überlassen damit den "Piranhas" freiwillig den Sieg und den Einzug ins Luxuscamp, was nicht gerade zur Harmonie bei den "Geckos" beiträgt. TV & Shows Promis bringen neues News-Format mit Witz an den Start: Diese Stars sind dabei Ganz anders sieht es hingegen bei den "Piranhas" aus. Die richten sich glücklich im Luxuscamp ein und seifen sich gegenseitig im Mini-Pool ein, wobei Team-Chefin Kader Loth (53) ihre Mädels instruiert: "Auch bitte zwischen eurem Schritt so richtig schrubben, da haben sich die meisten Tiere angesammelt". Wie lange die gute Stimmung bei der Truppe noch anhält - und was Tims neueste Ankündigung für das "Team Harmonie" bedeutet? Es bleibt spannend!

Ginger Costello-Wollersheim (39) lässt sich großzügig einseifen. © RTL