Krönung von Charles III.: Joko und Klaas kommentieren royales Spektakel

Berlin/Unterföhring - Der Samstag steht in London ganz im Zeichen der Krönung von König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75). Das Großereignis wird den ganzen Tag im Fernsehen übertragen. Auch Sat.1 zeigt die Zeremonie und hat dazu besondere Kommentatoren eingeladen.

Joko Winterscheidt (44, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (39) kommentieren die Krönung von König Charles III. auf Sat.1. © Daniel Karmann/dpa

Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) sind nicht als Adelsexperten bekannt, haben aber in ihrer Show gegen ihren Arbeitgeber ProSieben verloren und müssen zur Strafe nun die Krönung kommentieren.

Ganze sechs Stunden kann man auf Sat.1 das royale Spektakel verfolgen. Live dabei in London sind für den Sender Marlene Lufen (52), Ross Antony (48), Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Prinz von Hannover und Major William Hunt (76).

Joko und Klaas werden aus Berlin zugeschaltet. "In der Stunde vor der eigentlichen Krönung kommentieren Joko & Klaas ab 11 Uhr unter anderem die Ankunft der Königsfamilie und der internationalen Gäste", teilte Sat.1 mit.

"Das wird ein Festtag in SAT.1! Das ganze Team freut sich auf die Krönung von Charles III. Dazu können sich die Zuschauer:innen auf ein besonderes Bonbon freuen: Erstmals sind Joko & Klaas eine Stunde in SAT.1 zu sehen. Sie werden den Anlass in einer königlichen Tea Time aus einem Berliner Studio angemessen begleiten", erklärte SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling.