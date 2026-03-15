"Hunde-Mafia": Doku zeigt Millionen-Geschäft mit Tötung von Straßenhunden

Unterföhring - Eine ProSieben-Dokumentation zeigt das perfide Geschäftsmodell der Hundetötung in Rumänien. Die Dreharbeiten haben nun erste Folgen für den Tierschutz im Nachbarland.

Tierschutz-Creator Nathan Goldblat (26, l.) begibt sich in Rumänien auf die Spur der Hunde-Mafia. © Joyn

"Der heutige Tag war absolut historisch und bringt eine so große Veränderung für die Hunde in Rumänien", freut sich PETA-Funktionärin Jana Hoger.

Im Rahmen der Dreharbeiten zur Doku "Die Hunde-Mafia" wurden Beweise gesammelt und den Behörden vorgelegt. So konnten klare Verstöße gegen den Tierschutz in einer privaten Tiertötungsstation in Rumänien nachgewiesen werden.

Mitte Februar wurde schließlich die Einrichtung durch die Nationale Veterinärbehörde (ANSVSA) geschlossen, mehr als 200 Tiere verlegt und Anzeige gegen den Betreiber erstattet.

Der Fall hat in Rumänen eine Diskussion über die Zukunft des Hundetötungssystems angestoßen. Anfang März wurde nun die größte private Tierstation von der rumänischen Polizei gestürmt.

Dabei konnten zahlreiche Beweise gesichert werden, so Jana Hoger.