"Hunde-Mafia": Doku zeigt Millionen-Geschäft mit Tötung von Straßenhunden
Unterföhring - Eine ProSieben-Dokumentation zeigt das perfide Geschäftsmodell der Hundetötung in Rumänien. Die Dreharbeiten haben nun erste Folgen für den Tierschutz im Nachbarland.
"Der heutige Tag war absolut historisch und bringt eine so große Veränderung für die Hunde in Rumänien", freut sich PETA-Funktionärin Jana Hoger.
Im Rahmen der Dreharbeiten zur Doku "Die Hunde-Mafia" wurden Beweise gesammelt und den Behörden vorgelegt. So konnten klare Verstöße gegen den Tierschutz in einer privaten Tiertötungsstation in Rumänien nachgewiesen werden.
Mitte Februar wurde schließlich die Einrichtung durch die Nationale Veterinärbehörde (ANSVSA) geschlossen, mehr als 200 Tiere verlegt und Anzeige gegen den Betreiber erstattet.
Der Fall hat in Rumänen eine Diskussion über die Zukunft des Hundetötungssystems angestoßen. Anfang März wurde nun die größte private Tierstation von der rumänischen Polizei gestürmt.
Dabei konnten zahlreiche Beweise gesichert werden, so Jana Hoger.
Hunde-Mafia verdient am Tod: Millionen-Geschäft mit Straßenhunde in Rumänien
"Das alles ist eine Kettenreaktion nach der Schließung der privatisierten Tötungsstation im Februar, die geschlossen wurde aufgrund unserer Recherchen und unserer Anzeige, die wir mit der Tierärztin Emma Stratulat im Rahmen der Doku eingereicht haben", berichtet Tierschutz-Creator Nathan Goldblat (26).
Der Influencer stellt sich gegen die gängige Praxis in Rumänien: Um Straßenhunde einzudämmen, werden die Tiere dort eingefangen und kommen in Stationen. Nach 14 Tagen ohne Adoption werden sie getötet.
Für dieses "Management" bekommen die Betreiber im Schnitt 200 Euro pro eingefangenem Hund - in der Masse ein Millionen-Geschäft.
Schätzungen von PETA zufolge wurden seit Beginn der 2000er mehr als 1,1 Millionen Hunde getötet. Goldblat deckt in der Doku mafiöse Strukturen hinter dem System auf und zieht bis vor das EU-Parlament.
"Die Hunde-Mafia" läuft am Mittwoch, 15. April 2026, um 20.15 Uhr auf ProSieben und kann online auf Joyn gestreamt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Francisco Seco/AP/dpa, Joyn