"Wer weiß denn sowas?" trifft "Tatort": Diese prominenten Gäste quizzen diese Woche

Hamburg - Neue Woche, neue Quiz-Teams. Ab Montag (16. März 2026, 18 Uhr/Das Erste) dürfen sich Zuschauer bei " Wer weiß denn sowas? " wieder auf zahlreiche prominente Gäste freuen. An der Seite der Teamkapitäne Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55) quizzen die Stars auch in dieser Woche wieder, was das Zeug hält.

Am Dienstag sind die "Tatort"-Stars Aylin Tezel (42, 2.v.l.) und Jörg Hartmann (56, 2.v.r.) bei "Wer weiß denn sowas?" zu Gast. © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen

Den Anfang machen in der Folge vom Montag Musiker Gregor Meyle (47) sowie Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Jeanette Biedermann (46). Letztere sorgte erst vor Kurzem mit ihren Baby-News für Schlagzeilen. Im Alter von 46 Jahren erwartet die Musikerin nun ihr erstes Kind.

Weiter geht es mit einem Star-Aufgebot am Dienstag. Mit dabei: Schauspielerin und Regisseurin Aylin Tezel (42). Die 42-Jährige feierte bereits große Kinoerfolge, darunter beispielsweise mit der Komödie "Almanya - Willkommen in Deutschland" in der Rolle der Canan Yilmaz.

Außerdem spielte sie im Dortmunder "Tatort" die Kriminaloberkommissarin Nora Delay. Ihr gegenüber sitzt Schauspieler Jörg Hartmann (56). Bekannt wurde er unter anderem als Dortmunder "Tatort"-Kommissar Peter Faber, den er seit 2012 verkörpert.

Am Mittwoch duellieren sich echte TV-Profis. In dieser Folge tritt Fernsehmoderator, Dokumentarfilmer, Fotograf und Podcaster Markus Lanz (57) an. Dieser dürfte vielen vor allem als Moderator seiner gleichnamigen Talksendung bekannt sein. Sein Gegner: Fernsehmoderator und Schauspieler Louis Klamroth (36). Seit 2023 moderiert er das Polit-Talkmagazin "hart aber fair".