Vom Nationalkeeper zum Bürgergeld-Empfänger: Beim Rentenbescheid muss Eike Immel schwer schlucken
Stadtallendorf - Er war einer der ganz Großen zwischen den Pfosten - Eike Immel, einst gefeierter Nationaltorhüter der 80er- und 90er-Jahre. Heute, mit 64 Jahren, sieht sein Leben allerdings ganz anders aus: Der frühere Fußballstar lebt seit sechs Jahren von Bürgergeld. Die glorreichen Zeiten sind längst vorbei und die Realität hat ihn hart getroffen.
In der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" zeigt sich Immel von einer Seite, die viele so nicht kannten.
Offen spricht er über finanzielle Sorgen, persönliche Tiefpunkte und den Verlust seines einst glamourösen Lebensstils.
Schulden und eine private Insolvenz haben den Ex-Torwart weit zurückgeworfen, doch Aufgeben kommt für ihn nicht infrage.
Eike Immel will wieder auf die Beine kommen und endlich Ordnung in seine Angelegenheiten bringen - vor allem in Sachen Rente.
Doch als er seinen Rentenbescheid in Händen hält, trifft ihn die Realität erneut: Nur 1078,15 Euro monatlich stehen ihm derzeit zu.
Ein ernüchternder Betrag für jemanden, der einst auf der Überholspur lebte und in großen Stadien gefeiert wurde. Immel selbst gibt zu, sich früher kaum um Altersvorsorge gekümmert zu haben - das bereut er heute. Laut offizieller Berechnung muss er bis 2027 weiterarbeiten, bevor er seine Rente beziehen kann.
Eike Immel möchte noch einmal zurück ins Arbeitsleben
Trotz aller Rückschläge ist Eike Immel entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen.
Er will wieder arbeiten, um seine Situation zu verbessern und seine Rentenansprüche noch ein wenig zu erhöhen.
Ein nicht näher konkretisiertes Jobangebot aus dem Profifußball soll dem 64-Jährigen laut eigener Aussage bereits vorliegen.
Ob sein Vorhaben gelingt, könnt Ihr in der neuen Folge von "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" sehen, die seit Dienstagabend auf RTL+ abrufbar ist.
Titelfoto: RTLZWEI