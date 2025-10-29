Vom Nationalkeeper zum Bürgergeld-Empfänger: Beim Rentenbescheid muss Eike Immel schwer schlucken

Stadtallendorf - Er war einer der ganz Großen zwischen den Pfosten - Eike Immel, einst gefeierter Nationaltorhüter der 80er- und 90er-Jahre. Heute, mit 64 Jahren, sieht sein Leben allerdings ganz anders aus: Der frühere Fußballstar lebt seit sechs Jahren von Bürgergeld . Die glorreichen Zeiten sind längst vorbei und die Realität hat ihn hart getroffen.

In der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" offenbart Ex-Nationaltorhüter Eike Immel (64) unter anderem, wie hoch sein Rentenbescheid derzeit ausfällt. © RTLZWEI

In der RTLZWEI-Doku "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" zeigt sich Immel von einer Seite, die viele so nicht kannten.

Offen spricht er über finanzielle Sorgen, persönliche Tiefpunkte und den Verlust seines einst glamourösen Lebensstils.

Schulden und eine private Insolvenz haben den Ex-Torwart weit zurückgeworfen, doch Aufgeben kommt für ihn nicht infrage.

Eike Immel will wieder auf die Beine kommen und endlich Ordnung in seine Angelegenheiten bringen - vor allem in Sachen Rente.

Doch als er seinen Rentenbescheid in Händen hält, trifft ihn die Realität erneut: Nur 1078,15 Euro monatlich stehen ihm derzeit zu.

Ein ernüchternder Betrag für jemanden, der einst auf der Überholspur lebte und in großen Stadien gefeiert wurde. Immel selbst gibt zu, sich früher kaum um Altersvorsorge gekümmert zu haben - das bereut er heute. Laut offizieller Berechnung muss er bis 2027 weiterarbeiten, bevor er seine Rente beziehen kann.