Model verliert Mutter und Ersatzmutter: "Ich war erleichtert"
Hamburg - Die Geschichte der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Joëlle Juana (30) sorgte für reichlich Tränen in der NDR-Talkshow "deep und deutlich". Die Influencerin verlor zwei Mütter und besiegt die Trauer mit Challenges.
Zarte drei Monate jung war Joëlle, als sie den ersten großen Verlust ihres Lebens ertragen musste. Ihre leibliche Mutter starb, der Vater stand plötzlich mit zwei Kindern ganz allein da.
Doch die beste Freundin sprang ein. "Mama Silke", wie Joëlle sie nennt, brach kurzerhand ihr fast fertiges Grafikdesign-Studium ab und übernahm die Rolle ihrer verstorbenen Freundin. "Sie hat uns dann wirklich wie eine richtige Mama großgezogen", sagt die 30-Jährige.
Ihre Ersatz-Mama habe ihre alles bedeutet, sei ihre beste Freundin gewesen. Dumme Sprüche in der Schule hätten sie daher auch kaltgelassen. "Du kannst mir meine Mama Silke nicht nehmen, ist mir egal, was du sagst", sei ihre Reaktion darauf gewesen.
Was ihre Mitschüler nicht konnten, übernahm schließlich der Krebs. Alles begann 2019, als die heutige Influencerin mit ihrer Mama am Küchentisch saß. "Ich rieche die ganze Zeit einen komischen Geruch", habe Silke zu ihr gesagt. Joëlle tat es einfach ab, was sie sich noch lange vorgeworfen habe.
Kurze Zeit später wird ein bösartiger, schnell wachsender Hirntumor diagnostiziert. "Da war meine ganze Welt auseinandergerissen", schildert die werdende Mutter. Es folgt eine Leidenszeit, die im Februar 2021 mit dem Tod der treuen Freundin endete.
Joëlle Juana fühlt sich durch Challenges wieder lebendig
"Irgendwann ist meine Mama in den Himmel gegangen. Zu Christiane, ihrer besten Freundin", sagt die Content Creatorin. "Und ehrlich gesagt, in der Nacht, als Mama gestorben ist, war ich einfach erleichtert. Ich war erleichtert für Mama, dass sie nicht mehr diese Schmerzen hat, dass sie jetzt endlich frei ist von dem Ganzen", so die Kölnerin.
Die Geschichte rührt die ganze Runde der Talkshow, die Influencerinnen Paula Döringer (27) und Jessica Haller (35) sind in Tränen aufgelöst.
Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin stürzte trotz der kurzzeitigen Erleichterung in eine schwere Depression.
Sie habe stundenlang in dem Haus, das sie aus "Liebeskummer" während der Leidenszeit ihrer Mutter für ihre Eltern renoviert hat, gesessen und mit leerem Blick die Wand angestarrt. Mit einer Therapeutin brachte sie langsam Ordnung in ihre zerstörte Welt, doch der Befreiungsschlag gelang ihr erst 2025.
Ab und zu mal in eine Bar zu gehen, Freunde treffen, das habe ihr nicht gereicht. "Das war mir nicht Leben genug. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mache das Content-Format 'Face to Fear', ich wollte mich endlich wieder lebendig fühlen", so das Model.
Sie stellt sich in Challenges ihren Ängsten, ihrer Unsicherheit. In dem Format fragt sie zum Beispiel eine fremde Mutter, ob sie ihr was schenken dürfe, weil sie selbst keine Mama mehr hat. Oder umarmt fremde Menschen. Dadurch fühle sie sich endlich wieder lebendig.
Die inspirierende Geschichte von Joëlle Juana könnt Ihr Euch in der ARD-Mediathek ansehen.
Titelfoto: Instagram/joellejoana