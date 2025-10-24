Model verliert Mutter und Ersatzmutter: "Ich war erleichtert"

Hamburg - Die Geschichte der ehemaligen " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Joëlle Juana (30) sorgte für reichlich Tränen in der NDR-Talkshow "deep und deutlich". Die Influencerin verlor zwei Mütter und besiegt die Trauer mit Challenges.

Joëlle Juana (30) verlor ihre leibliche Mutter und die Ersatz-Mama. © Instagram/joellejoana

Zarte drei Monate jung war Joëlle, als sie den ersten großen Verlust ihres Lebens ertragen musste. Ihre leibliche Mutter starb, der Vater stand plötzlich mit zwei Kindern ganz allein da.

Doch die beste Freundin sprang ein. "Mama Silke", wie Joëlle sie nennt, brach kurzerhand ihr fast fertiges Grafikdesign-Studium ab und übernahm die Rolle ihrer verstorbenen Freundin. "Sie hat uns dann wirklich wie eine richtige Mama großgezogen", sagt die 30-Jährige.

Ihre Ersatz-Mama habe ihre alles bedeutet, sei ihre beste Freundin gewesen. Dumme Sprüche in der Schule hätten sie daher auch kaltgelassen. "Du kannst mir meine Mama Silke nicht nehmen, ist mir egal, was du sagst", sei ihre Reaktion darauf gewesen.

Was ihre Mitschüler nicht konnten, übernahm schließlich der Krebs. Alles begann 2019, als die heutige Influencerin mit ihrer Mama am Küchentisch saß. "Ich rieche die ganze Zeit einen komischen Geruch", habe Silke zu ihr gesagt. Joëlle tat es einfach ab, was sie sich noch lange vorgeworfen habe.

Kurze Zeit später wird ein bösartiger, schnell wachsender Hirntumor diagnostiziert. "Da war meine ganze Welt auseinandergerissen", schildert die werdende Mutter. Es folgt eine Leidenszeit, die im Februar 2021 mit dem Tod der treuen Freundin endete.