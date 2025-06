Abgründe in TV-Show: Blondine verzichtet auf komplette Gage

Phuket (Thailand) - RTLZWEI bringt ordentlich Spice in die Thai-Sala. Per Auktion kann sich bei " Kampf der Realitystars " der höchstbietende Promi vor dem Exit sichern und einen Konkurrenten aus der Show kicken. Die Summen sind enorm!

Laura Lettgen alias Laura Blond (29) bietet ihre komplette Gage, um ... © RTLZWEI

Jeder bietet also Geld seiner Gage für den Neuankömmling-Status - also bei der nächsten "Stunde der Wahrheit" safe zu sein und zusätzlich jemanden aus der Sala zu werfen.

Giuliana Farfalla (28) ist direkt sauer, denn schließlich sei ihr Salär nicht so hoch wie von Anouschka Renzi (60). "Die hat wahrscheinlich ihre 60-, 70-, 80-[tausend] gekriegt - davon bin ich ja weit entfernt. Ich hätte viel mehr Geld kriegen müssen, denn ich gebe hier so viel und es geht echt an meine Knochen."

Sicher, mit 10.000 Euro und damit angeblich ihrer kompletten Gage die Höchstbietende zu sein, ist Laura Lettgen (29).

Die Rechnung hat das OnlyFans-Model ohne Frank Fussbroich (56) gemacht. Auch der Ur-Reality-Darsteller setzt eine fünfstellige Summe. Allerdings 399 Euro mehr als Laura, die sich gefreut hatte, Giuliana rauswerfen zu können, und es nicht fassen kann.

Frank entscheidet sich für Can Kaplan (28), der die Show einmal mehr verlassen muss. Nun wohl endgültig.