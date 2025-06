"Du kleiner Wi***er": Halbfinal-Zoff eskaliert in TV-Show komplett

Jens Hilbert (47, l.) ist fassungslos über die Beleidigung von Frank Fussbroich (56). © RTLZWEI

Im Mittelpunkt des ersten Streits steht Frank Fussbroich (56), der einfach nicht glauben kann, dass Jens Hilbert (47) ihm beinahe eine Münze aufgedrückt und damit bei der nächsten Entscheidung wackeln lassen hätte.

"Du kleiner Wi***er", tut er seinen Ärger kund und eröffnet das Drama.

Jens kann die Aussage natürlich nicht einfach hinnehmen und stellt Frank zur Rede: "Zeig doch mal Rückgrat und entschuldige dich."

Das "Die Fussbroichs"-Urgestein sieht die ganze Geschichte etwas lockerer. "Ich war halt in dem Moment geladen, hab was gesagt, was ich auch so meinte", steht er zu seinen Worten.

Genug für Jens, der die hoffnungslose Diskussion mit "Kein Problem, kleiner Wi***er merkt sich's" beendet.