Damit hat niemand gerechnet! So schützt sich verhasster Realitystar vor dem Rauswurf

Phuket (Thailand) - Die Überraschung ist groß, als in der siebten Folge von " Kampf der Realitystars " die zwei erst kurz zuvor Ausgeschiedenen überraschend wieder zurückkehren. Nicht gerade zuträglich für den Frieden in der Sala ...

Nicht nur Jens Hilbert (47, l.), sondern auch ... © RTLZWEI

Sowohl Anouschka Renzi (60) als auch Can Kaplan (29) werden von den neuen Kandidaten zurückgeholt - nicht gerade zur Freude derjenigen, die Letzteren in einer hinterhältigen Aktion rausgekickt hatten.

Besonders von Jens Hilberts (47) "Verrat" zeigt sich Can bitter enttäuscht: "Ich hab mich fast so gefühlt, wie als Walentina mir ins Gesicht gesagt hat, dass sie mich betrogen hat!" Harte Worte.

Jens begründet seine Wahl damit, dass es ihm auf die Nerven gegangen sei, dass Can in der Sala "den Bachelor" spiele. Das habe ihn an seinen besten Freund erinnert, der ihn auch immer für Frauen stehen gelassen habe.

Am meisten untendurch in der Sala ist allerdings nicht Jens, sondern Giuliana Farfalla (29), die sich ebenfalls gegen Can entschieden hatte und deren Intrigen nun aufgeflogen sind. Kein Wunder also, dass sie kurzum auf der Liste der vier für den Rauswurf Nominierten landet. Da hilft auch ihre Entschuldigungstour durch die Sala nicht mehr.