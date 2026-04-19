Dieser Promi-Opa schlägt sie alle in die Flucht: "Noch nie so was Asoziales im TV gesehen"
Phuket (Thailand) - In der neuen Doppelfolge "Kampf der RealityAllstars" bekommt die Sala Zuwachs von einer ehemaligen Gewinnerin: Elena Miras (33) ist da – und sorgt natürlich sofort für Stress!
Von dem Schwächeanfall, den Prinz Frédéric von Anhalt (82) in der vergangenen Folge erlitten hat, ist nichts mehr zu spüren. Stattdessen pöbelt der Senior gegen jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist. "Du Kölner Jeck, du kennst nur Rot und Weiß!", scheint er vor allem Kate Merlan (39) gefressen zu haben.
In der Stunde der Wahrheit erhebt der Adoptiv-Prinz aber nicht nur das Wort gegen die 39-Jährige, sondern auch gegen Neuzugang Elena. Und die lässt sich seine provokanten Schweige-Gesten natürlich nicht gefallen.
"Du sagst mir nicht 'Shhh', das kannst du bei anderen Frauen machen", schreit sie zurück. "Nimm den Finger weg. Hast du keinen Respekt? Das ist für mich respektlos. Entweder er nimmt sofort den Finger weg oder ich geh'!"
Der 82-Jährige lässt sich allerdings nicht einschüchtern und teilt kurz darauf wie aus dem Nichts gegen Sam Dylan (41) aus. Der weiß gar nicht richtig, wie ihm geschieht.
Elena ist fassungslos angesichts Frédérics verbaler Entgleisungen: "Ich hab' noch nie so was Asoziales im TV gesehen. Dass das überhaupt erlaubt ist ..."
Kampf der Realitystars: Lauwarme Aussprache zwischen Sam und Georgina
Aber auch die jüngere Generation weiß, wie man austeilt. "Wir haben hier jemanden, dem man den Teufel austreiben muss", stichelt Georgina Fleur (36) gegen ihren ehemaligen BFF Sam Dylan.
Die Produktion zwingt die beiden Streithähne daraufhin kurzerhand zu einer Aussprache ganz im "Prominent getrennt"-Stil. Die anderen Kandidaten sind nicht optimistisch: "Entweder die reden jetzt oder die bringen sich um."
Der Ursprung des Riesen-Zoffs scheint ein Dubai-Trip zu sein, den Sam in letzter Minute abgesagt hat, nachdem er erfahren hatte, dass Georgina wieder mit ihrem Ex angebandelt hat.
Georgina verrät erstmals unter Tränen, warum sie Sams damalige Absage so getroffen hat: "Das war genau der Trip, auf dem ich dir sagen wollte, dass ich schwanger bin!"
Das hatte Sam natürlich nicht gewusst, sodass er sich bei Georgina entschuldigt. Die Worte scheinen der 36-Jährigen aber nicht zu reichen: "Sorry? Für das alles sagt er nur 'Sorry'? Find' ich nicht cool!"
Von Frieden kann wohl nach wie vor nicht die Rede sein, stattdessen herrscht eher ein kurzer Waffenstillstand.
Folgen 5 und 6 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt die Sendung immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Montage RTLZWEI