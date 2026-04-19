Dieser Promi-Opa schlägt sie alle in die Flucht: "Noch nie so was Asoziales im TV gesehen"

Phuket (Thailand) - In der neuen Doppelfolge " Kampf der RealityAllstars " bekommt die Sala Zuwachs von einer ehemaligen Gewinnerin: Elena Miras (33) ist da – und sorgt natürlich sofort für Stress!

Kate (39, l.) und Elena (33) kommen nicht mit dem royalen Kandidaten klar. © RTLZWEI

Von dem Schwächeanfall, den Prinz Frédéric von Anhalt (82) in der vergangenen Folge erlitten hat, ist nichts mehr zu spüren. Stattdessen pöbelt der Senior gegen jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist. "Du Kölner Jeck, du kennst nur Rot und Weiß!", scheint er vor allem Kate Merlan (39) gefressen zu haben.

In der Stunde der Wahrheit erhebt der Adoptiv-Prinz aber nicht nur das Wort gegen die 39-Jährige, sondern auch gegen Neuzugang Elena. Und die lässt sich seine provokanten Schweige-Gesten natürlich nicht gefallen.

"Du sagst mir nicht 'Shhh', das kannst du bei anderen Frauen machen", schreit sie zurück. "Nimm den Finger weg. Hast du keinen Respekt? Das ist für mich respektlos. Entweder er nimmt sofort den Finger weg oder ich geh'!"

Der 82-Jährige lässt sich allerdings nicht einschüchtern und teilt kurz darauf wie aus dem Nichts gegen Sam Dylan (41) aus. Der weiß gar nicht richtig, wie ihm geschieht.

Elena ist fassungslos angesichts Frédérics verbaler Entgleisungen: "Ich hab' noch nie so was Asoziales im TV gesehen. Dass das überhaupt erlaubt ist ..."