Dreistes Doppelspiel in Reality-Show: Plötzlich glaubt ihr keiner mehr

Phuket (Thailand) - Ein Maulwurf wurde in das " Kampf der RealityAllstars "-Camp eingeschleust und der schafft es mit Bravour, seine Mitkandidaten an der Nase herumzuführen. Am Ende steht eine ganz andere unter Verdacht und die ist auch noch selbst schuld.

Eine gut platzierte Falle lässt Georgina Fleur (36) noch mehr unter Verdacht geraten. © RTLZWEI

Denn Georgina Fleur (36) findet anfangs noch, dass es eine gute Idee ist, sich besonders auffällig zu verhalten. Schließlich ist sie sich sicher, dass der Maulwurf in ihren eigenen Reihen ist und im besten Fall einen Gegner eliminieren kann.

Zu diesem Zeitpunkt weiß die 36-Jährige noch nicht, dass sie nur Stunden später selbst auf der Abschussliste stehen wird.

Einer freut sich darüber gewaltig: Serkan Yavuz (32) - der eigentliche Maulwurf. "Ich amüsiere mich innerlich, ich tobe innerlich."

Der Rest der Gruppe ist im Detektivmodus, um ihren Gegenspieler zu enttarnen. Außer Elena Miras (34), die ist raus: "Meine Verwirrung ist komplett verwirrt."

Richtig fies wird es vor allem für Sam Dylan (41), als Serkan inkognito veranlasst, ihm seinen Koffer wegzunehmen. Das findet der selbsternannte 34-Jährige überhaupt nicht mehr lustig.