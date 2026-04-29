Dreistes Doppelspiel in Reality-Show: Plötzlich glaubt ihr keiner mehr
Phuket (Thailand) - Ein Maulwurf wurde in das "Kampf der RealityAllstars"-Camp eingeschleust und der schafft es mit Bravour, seine Mitkandidaten an der Nase herumzuführen. Am Ende steht eine ganz andere unter Verdacht und die ist auch noch selbst schuld.
Denn Georgina Fleur (36) findet anfangs noch, dass es eine gute Idee ist, sich besonders auffällig zu verhalten. Schließlich ist sie sich sicher, dass der Maulwurf in ihren eigenen Reihen ist und im besten Fall einen Gegner eliminieren kann.
Zu diesem Zeitpunkt weiß die 36-Jährige noch nicht, dass sie nur Stunden später selbst auf der Abschussliste stehen wird.
Einer freut sich darüber gewaltig: Serkan Yavuz (32) - der eigentliche Maulwurf. "Ich amüsiere mich innerlich, ich tobe innerlich."
Der Rest der Gruppe ist im Detektivmodus, um ihren Gegenspieler zu enttarnen. Außer Elena Miras (34), die ist raus: "Meine Verwirrung ist komplett verwirrt."
Richtig fies wird es vor allem für Sam Dylan (41), als Serkan inkognito veranlasst, ihm seinen Koffer wegzunehmen. Das findet der selbsternannte 34-Jährige überhaupt nicht mehr lustig.
"Kampf der RealityAllstars": Fehlgeschlagener Plan kostet Georginas Freundin den Platz
Am Ende bleibt Serkan komplett unbemerkt und wird von niemandem verdächtigt. Sein Gewinn: Er hat nicht nur Immunität in der nächsten Nominierung, sondern darf auch direkt noch eine Person rausschmeißen.
Zur Wahl für den Exit steht nicht nur Georgina, die von den anderen Kandidaten die meisten Stimmen bekommen hat, sondern auch Giuliana Farfalla (30), Kate Merlan (39) und Sam, die ebenfalls ins Visier geraten sind.
"Ich entscheide mich gegen Giuliana, was soll ich sonst machen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll", rechtfertigt sich Serkan und schmeißt damit Georginas größte Verbündete raus.
"Die blödeste Idee war, die Fährte auf uns zu locken", stellt Georgina am Ende fest.
Folgen 11 und 12 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt die Sendung immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Montage: RTLZWEI