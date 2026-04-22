Jetzt reicht es ihm endgültig: Fiese Klo-Nummer treibt TV-Opa zur Weißglut

Phuket (Thailand) - In der neuen Doppelfolge von " Kampf der RealityAllstars " werden mal wieder Intrigen gesponnen, Unruhe gestiftet und Strafen verhängt - einem der Promis wird das aber nun zu dumm.

Prinz Frédéric von Anhalt (82) ist empört über die Toiletten-Strafe. © © RTLZWEI

Nachdem der Abend bereits feurig gestartet ist, fliegt nun auch noch ein Starblitz in die Sala. Die heutige Aufgabe für die Realitystars: Sie müssen herausfinden, wer den Zuschauern am meisten Spaß bereitet.

Den ersten Platz belegt Neuzugang Maurice Dziwak (27), das Schlusslicht bildet Giuliana Farfalla (29).

Als Strafe müssen die Falsch-Platzierten bei jedem Klogang ihrer Mitstreiter ein Ständchen direkt vor der Hütte performen. Privatsphäre? Fehlanzeige!

Einem Allstar passt das ganz und gar nicht - Prinz Frédéric von Anhalt (82) sträubt sich, die Toilette so zu nutzen. "Ich lasse mir von keinem befehlen, wann ich auf Klo muss, wer mit aufs Klo geht", stellt die selbst ernannte Hollywood-Legende klar.

Für ihn gehe die "Toiletten-Nummer" ganz klar "unter die Gürtellinie", weshalb er die Show freiwillig verlässt. "Ich kann nicht mehr, ich muss unter normale Menschen", verabschiedet er sich halbherzig.

Auch TV-Liebling Narumol David (60) musste zuvor schon ihre Koffer packen, wenn auch nicht freiwillig.