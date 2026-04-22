Jetzt reicht es ihm endgültig: Fiese Klo-Nummer treibt TV-Opa zur Weißglut
Phuket (Thailand) - In der neuen Doppelfolge von "Kampf der RealityAllstars" werden mal wieder Intrigen gesponnen, Unruhe gestiftet und Strafen verhängt - einem der Promis wird das aber nun zu dumm.
Nachdem der Abend bereits feurig gestartet ist, fliegt nun auch noch ein Starblitz in die Sala. Die heutige Aufgabe für die Realitystars: Sie müssen herausfinden, wer den Zuschauern am meisten Spaß bereitet.
Den ersten Platz belegt Neuzugang Maurice Dziwak (27), das Schlusslicht bildet Giuliana Farfalla (29).
Als Strafe müssen die Falsch-Platzierten bei jedem Klogang ihrer Mitstreiter ein Ständchen direkt vor der Hütte performen. Privatsphäre? Fehlanzeige!
Einem Allstar passt das ganz und gar nicht - Prinz Frédéric von Anhalt (82) sträubt sich, die Toilette so zu nutzen. "Ich lasse mir von keinem befehlen, wann ich auf Klo muss, wer mit aufs Klo geht", stellt die selbst ernannte Hollywood-Legende klar.
Für ihn gehe die "Toiletten-Nummer" ganz klar "unter die Gürtellinie", weshalb er die Show freiwillig verlässt. "Ich kann nicht mehr, ich muss unter normale Menschen", verabschiedet er sich halbherzig.
Auch TV-Liebling Narumol David (60) musste zuvor schon ihre Koffer packen, wenn auch nicht freiwillig.
Anonymer Geld-Klau sorgt für Spannungen
Die Reality-Sternchen bekommen indes ein unmoralisches Angebot: Anonym dürfen sie 10.000 Euro von der Gewinnsumme klauen und in ihre Tasche stecken.
Sechs Kandidaten spielen um das Geld und lösen dafür knifflige Promi-Rätsel. "Ich bin dabei, ich bin dabei", ruft Serkan euphorisch. Der zweifache Papa gewinnt tatsächlich und erhöht so seine Gage um ein gutes Sümmchen.
Der Gruppe wird die fiese Botschaft über den geschrumpften Jackpot natürlich mitgeteilt. Serkans Name fällt dabei allerdings nicht, denn er durfte sich vorab ein Pseudonym ausdenken.
"Herzlichen Glückwunsch 'Chefin123', die 10.000 Euro gehören dir", liest Elena Miras (33) entsetzt vor. "Wer nimmt so was an? Unmoralisch ... unmoralisch!", keift sie.
Sofort heizen sich die Diskussionen an und jeder beschuldigt jeden - dabei wird die Mimik und Gestik streng beobachtet. Doch der eigentliche Übeltäter Serkan bewahrt bis zuletzt sein Pokerface.
"Ich schwöre auf alle Heiligtümer", probiert er Mitstreiter Paco Herb (30) von seiner "Unschuld" zu überzeugen. Die Skepsis bleibt allerdings.
Folgen 7 und 8 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt die Sendung immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: © RTLZWEI