Kampf der Realitystars: Wer rausfliegt und wer direkt baden geht

Zwischen Paradiesvögeln wie Tanja Tischewitsch (34, "Dschungelcamp") und Kevin Schäfer (34, "Charming Boys") übernimmt Uschi Glas' Sohn Ben Tewaag (47) quasi die Rolle des Zuschauers, der sich immer wieder fragt: Wo bin ich hier gelandet?

Besonders Tanja findet sofort Gefallen an dem (ihrer Meinung nach) "Weltstar" und will unbedingt herausfinden, welcher "sexy" Tattoo-Slogan sich denn wohl neben seinem besten Stück befinden könnte. Ihre Vermutungen: "Here begin the fun time? Let's play? Today we have fun? Game time?"

Der überforderte Promi-Sohn rettet sich mit einer Kippe in eine stille Ecke - nur um kurz darauf von Tanja auf seine Nüchternheit angesprochen zu werden: "Was passiert, wenn du trinkst? Wirst du horny?".

Und die 34-Jährige ist nicht die Einzige, die ein Auge auf den Bad Boy geworfen hat - so nämlich auch Mitstreiterin Valencia Stöhr (Irgendwas zwischen 29 und 41; beschreibt sich selbst als "Alles operiert außer Schw*nz"), die bereits Instagram-Kontakt mit ihm gehabt haben will: "Für seinen desolaten Lebensstil sieht er schon gut aus!"

So ist es wie zu erwarten auch Valencia, die den absoluten WTF-Moment der ersten Doppelfolge liefert: Nach dem Abschminken stülpt sie sich eine Stoffmaske über den Kopf, um ihr Gesicht vor den Kameras und anderen Realitystars zu verbergen. Die Augen werden dann noch mit einer Sonnenbrille verdeckt, der Mund mit einer Zigarette ausgestattet. Das Ergebnis sieht kaum mehr menschlich aus, sodass es selbst Kumpel Kevin mit der Angst zu tun bekommt: "Das ist ja wie bei Hannibal Lecter!"