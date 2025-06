"Komplett falsche Schlange" mischt Reality-Stars auf: "Mein Albtraum beginnt jetzt"

Lange hält der Frieden nach der Aussprache zwischen Laura Lettgen (29, l.) und Giuliana Farfalla (28) nicht an. © RTLZWEI

Schon die Begrüßung zwischen dem Neuling und Giuliana Farfalla (28) hätte kaum frostiger ausfallen können.

Kaum hat Laura ihrer ehemaligen Freundin den Rücken gekehrt, wird auch klar, warum. "Mein Albtraum beginnt jetzt", ärgert sich Giuliana über den Einzug.

Die Missgunst beruht auf Gegenseitigkeit. "Für mich ist sie einfach eine komplett falsche Schlange", entgegnet Laura.

Am Ende seien es viele Kleinigkeiten gewesen, die die beiden so entzweit haben. So hat Giuliana für Lauras Ankunft in der neuen Wahl-Heimat Dubai nicht mehr als einen Kotzsmiley (🤮) übrig gehabt.

Trotzdem einigen sie sich vorerst auf einen Waffenstillstand. Wie lange der Frieden wohl hält?

Nicht länger als ein paar Stunden, wie sich herausstellt. Denn nachdem Giuliana ein Safety-Ticket ergattern kann, schlägt die Stimmung um. Dass die Ex-"GNTM"-Teilnehmerin dafür gleich mehrere Betten verkauft, ist für Laura ein gefundenes Fressen, um gegen ihre Mitspielerin zu wettern.

"Ich hasse sie wie die Pest", ärgert sich Giuliana über die Unruhestifterin.