Strafe in Reality-Show sorgt für Entsetzen: "Ich habe keine Gebärmutter"

Phuket (Thailand) - Endspurt bei " Kampf der RealityAllstars ". Kurz vor dem großen Finale werden auch die Gespräche untereinander immer skurriler. Ganz zum Leidwesen von Maurice Dziwak (27).

Maurice Dziwak (27, l.) könnte gut auf die Qualitätsgespräche mit Cosimo Citiolo (44) verzichten. © RTLZWEI

Dieser ist nach der erfolglosen "Wand der Wahrheit" nämlich zu mehreren Stunden gemütlicher Zweisamkeit mit Cosimo Citiolo (44) verdonnert worden.

Zusammen muss die Gruppe die Show am Laufen halten und dafür Sendemast und Schüssel halten. Viel Zeit für tiefgründige Gespräche in altbekannter Cosimo-Manier: "Guck mal, seit ich rasiere, keine Bremsspuren mehr", informiert er seinen Mitstreiter.

Maurice kann nicht glauben, was er da hört. "Halt die Fresse, ehrlich." Die mehr oder weniger nette Aufforderung nützt nichts und Cosimo macht einfach weiter.

"Bruder, mein Arsch hat gejuckt, deshalb hab ich den rasiert." - Danke für diese Info.

Kader Loth (53) findet die Aufgabe übrigens richtig beschissen und beschwert sich vor der Gruppe. "Ich stehe doch da nicht zwei Stunden, ich habe keine Gebärmutter."

Maurice, der unterdessen den Sendemast hält, antwortet locker: "Ja, ich hab auch keine" und natürlich springt auch gleich Cosimo mit in die Unterhaltung ein: "Ich bin impotent."