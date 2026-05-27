Strafe in Reality-Show sorgt für Entsetzen: "Ich habe keine Gebärmutter"
Phuket (Thailand) - Endspurt bei "Kampf der RealityAllstars". Kurz vor dem großen Finale werden auch die Gespräche untereinander immer skurriler. Ganz zum Leidwesen von Maurice Dziwak (27).
Dieser ist nach der erfolglosen "Wand der Wahrheit" nämlich zu mehreren Stunden gemütlicher Zweisamkeit mit Cosimo Citiolo (44) verdonnert worden.
Zusammen muss die Gruppe die Show am Laufen halten und dafür Sendemast und Schüssel halten. Viel Zeit für tiefgründige Gespräche in altbekannter Cosimo-Manier: "Guck mal, seit ich rasiere, keine Bremsspuren mehr", informiert er seinen Mitstreiter.
Maurice kann nicht glauben, was er da hört. "Halt die Fresse, ehrlich." Die mehr oder weniger nette Aufforderung nützt nichts und Cosimo macht einfach weiter.
"Bruder, mein Arsch hat gejuckt, deshalb hab ich den rasiert." - Danke für diese Info.
Kader Loth (53) findet die Aufgabe übrigens richtig beschissen und beschwert sich vor der Gruppe. "Ich stehe doch da nicht zwei Stunden, ich habe keine Gebärmutter."
Maurice, der unterdessen den Sendemast hält, antwortet locker: "Ja, ich hab auch keine" und natürlich springt auch gleich Cosimo mit in die Unterhaltung ein: "Ich bin impotent."
Schlechter Verlierer rechnet nach Aus mit Mitstreitern ab
Nachdem es im Duell schon Gino Bormann (38) erwischt hat, muss bei der Stunde danach noch eine zweite Person die Show verlassen.
Kader, die selbst nominiert ist, freut sich schon aufs Ende. "Ich kann die ganzen Fressen hier nicht mehr sehen, diese verlogenen Gesichter."
Doch das wird sie wohl vorerst müssten, denn es ist nicht Kader, sondern Sandy Fähse (41), der gehen muss.
"Wenn die Seele oder der Kopf nicht mehr so ganz funktioniert, sollte man einen Therapeuten aufsuchen", rechnet er zum Abschluss noch mal mit der Gruppe ab.
Das kommt wenig überraschend nicht gut an. "Ist nicht in Ordnung, hätte man einfach ein bisschen Größe zeigen können", resümiert Sarah Knappik (39).
Die Folgen 15 und 16 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt die Sendung immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Montage: RTLZWEI