Emmy Russ rastet in TV-Show richtig aus: "Zwischen uns wird jetzt Krieg sein"
Phuket (Thailand) - Die Eskalation bei "Kampf der RealityAllstars" geht weiter. Ein Rückkehrer sorgt für ordentlich Drama, Georgina Fleur (35) wird zensiert und die Promis streiten um Zigaretten.
Vier Reality-Stars bekommen in einem Spiel die Chance, in die Sala zurückzukehren – und Sam Dylan (41) kündigt direkt an, mit wem er noch eine Rechnung offen hat: "Die blonde Motte, die soll gefälligst noch mal durchfegen, bevor ich nach Hause komme."
Emmy Russ (26) weiß sofort, dass sie gemeint ist und hofft, dass er nicht zurückkehrt. Doch ihr Wunsch wird nicht erfüllt. Sam setzt sich in fünf Spielen gegen Serkan Yavuz (33), Paco Herb (30) und Giuliana Farfalla (30) durch.
Dass er durch sein Spielgeschick wieder da ist, verschweigt er aus taktischen Gründen und behauptet, dass das Los ihn ausgewählt hätte. Er ist der Letzte, der in die Sala einziehen darf. Ab jetzt fliegen nur noch Kandidaten raus.
"Sam soll wieder weg. Ich weiß, dass zwischen uns jetzt Krieg sein wird. Ich werde ihn mir auf jeden Fall vorknöpfen", kündigt Russ an. Sam gibt auch direkt Feuer und spricht ihren Freund Aleks Petrovic (34) an, der sich angeblich eine neue Freundin suchen würde. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man abserviert ist", schießt er.
Die 26-Jährige wirft Sam vor, sich das alles nur auszudenken. Beide diskutieren heftig. "Die ist hochgegangen wie ein Zäpfchen", wettert Dylan.
Georgina Fleur wird zensiert
Als Sam in der neuen Doppelfolge bei seiner "Welcome back"-Party entscheiden darf, wer nicht mitfeiern darf und für den Rest der Folge zensiert wird, wählt er aber überraschenderweise Georgina Fleur.
Für den Rest der Folge prangt ein schwarzer Balken auf ihrem Gesicht. Sie trägt es mit Fassung: "Ich feiere doch jetzt die Rückkehr des Sam Dylan. Das kann mir komplett gestohlen bleiben."
Als Party-Geschenk bekommen die Promis Alkohol und Zigaretten. Die sorgen direkt für die nächste Eskalation, denn Elsa Latifaj (20) findet ihre zugeteilte Ration nicht mehr und macht es zum Problem von jedem.
Sie reißt die anderen Allstars aus dem Schlaf, bis Sarah Knappik (39) ihr schließlich eine Zigarette anbietet. Kurz darauf findet die 20-Jährige ihre eigene Schachtel aber wieder. Knappik fragt, ob sie ihre geliehene Kippe zurückbekommt. "Sag niemals mehr, dass du geizig bist, weil das bist du", wirft Latifaj Knappik vor.
Die Folgen 19 und 20 von "Kampf der RealityAllstars" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. RTLZWEI zeigt die Sendung immer mittwochs und sonntags ab 20.15 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: RTLZWEI