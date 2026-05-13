Emmy Russ rastet in TV-Show richtig aus: "Zwischen uns wird jetzt Krieg sein"

Phuket (Thailand) - Die Eskalation bei " Kampf der RealityAllstars " geht weiter. Ein Rückkehrer sorgt für ordentlich Drama, Georgina Fleur (35) wird zensiert und die Promis streiten um Zigaretten.

Serkan Yavuz (33, v.l.), Giuliana Farfalla (30), Paco Herb (30) und Sam Dylan (41) kämpfen in mehreren Spielen um die Rückkehr in die Sala. © RTLZWEI

Vier Reality-Stars bekommen in einem Spiel die Chance, in die Sala zurückzukehren – und Sam Dylan (41) kündigt direkt an, mit wem er noch eine Rechnung offen hat: "Die blonde Motte, die soll gefälligst noch mal durchfegen, bevor ich nach Hause komme."

Emmy Russ (26) weiß sofort, dass sie gemeint ist und hofft, dass er nicht zurückkehrt. Doch ihr Wunsch wird nicht erfüllt. Sam setzt sich in fünf Spielen gegen Serkan Yavuz (33), Paco Herb (30) und Giuliana Farfalla (30) durch.

Dass er durch sein Spielgeschick wieder da ist, verschweigt er aus taktischen Gründen und behauptet, dass das Los ihn ausgewählt hätte. Er ist der Letzte, der in die Sala einziehen darf. Ab jetzt fliegen nur noch Kandidaten raus.

"Sam soll wieder weg. Ich weiß, dass zwischen uns jetzt Krieg sein wird. Ich werde ihn mir auf jeden Fall vorknöpfen", kündigt Russ an. Sam gibt auch direkt Feuer und spricht ihren Freund Aleks Petrovic (34) an, der sich angeblich eine neue Freundin suchen würde. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man abserviert ist", schießt er.

Die 26-Jährige wirft Sam vor, sich das alles nur auszudenken. Beide diskutieren heftig. "Die ist hochgegangen wie ein Zäpfchen", wettert Dylan.