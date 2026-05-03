Entsetzen über Kader Loths Ausraster: "Wer seid ihr denn? Ihr kleinen Pisser!"

Phuket (Thailand) - Miese Stimmung bei " Kampf der RealityAllstars "! In den neuen Folgen der Best-of-Staffel verliert vor allem Kader Loth (53) die Contenance. Und ein "Prince Charming"-Kandidat wird zum Buhmann.

Kader Loth (53) auf 180! © RTLZWEI

"Anscheinend ist die Luft raus, dein Schatten hat schon Langeweile", motzt Serkan Yavuz (32) die Reality-Ikone in der "Stunde der Wahrheit" an. "Man sieht dich nicht - wie eine Fata Morgana. Du hast seit 28 Jahren nichts gelernt."

Kader ist fassungslos: "Das sagst du mir? Ein Ehebrecher sagt das mir? Lächerlich!" Die 53-Jährige habe das Gefühl, "in einem Männergefängnis" zu sein. "Ich habe nicht gewusst, dass man uns Frauen als Stück Knochen zu den Männern, den Pitbulls, wirft. Ihr schüchtert uns ein, und ich würde fast jeden Mann nominieren. Ihr seid euch sicher, dass ihr die Kings seid. Euch fehlt Selbstreflexion."

Das Unverständnis ist den lauschenden Promis ins Gesicht geschrieben. Vor allem Paco Herb (30) regt sich tierisch über die Berlinerin auf. Doch die will sich nicht den Mund verbieten lassen. "Halt doch mal deine Klappe, ich rede jetzt, verdammt noch mal!"

Immer wieder schlägt Kader auf den Tisch und bittet um Ruhe: "Die haben jetzt schon Star-Allüren. Wer seid ihr denn? Ihr kleinen Pisser!"

Dass die Männer die Frauen erniedrigen, hat unter anderem Kate Merlan (38) so gar nicht mitbekommen: "Ich hab’ keine Ahnung, was mit Kader los ist. Ich habe keinen Vibe von Frauenfeindlichkeit gespürt."

Am Ende trifft es "Bailando"-Sängerin Loona (51), die nach ihrer Rückkehr nun zum zweiten Mal die Allstars-Staffel verlassen muss.