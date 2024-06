Kein Zweifel: Diese ARD-Serie ist ein absoluter Geheimtipp

Frankfurt am Main - Die laut internationalem Serienfestival von Cannes "beste Serie des Jahres" von ARD Degeto und Hessischem Rundfunk findet in Deutschland ihre Fans.

Bei einem Treffen mit Freunden lernt Samuel (Aaron Altaras, 28) die Szene-Köchin Saba (Saffron Coomber, 29) kennen. © Elliott Kreyenberg/ARD Degeto/HR/Turbokultur/dpa

"Bislang erzielte die sechsteilige Familien-Serie 'Die Zweiflers' in Summe mehr als 2,1 Millionen Abrufe in der ARD-Mediathek", sagte in Frankfurt am Main eine Sprecherin der ARD Degeto Film GmbH der Deutschen Presse-Agentur. Sie bezog sich auf die ersten fünf Mediathek-Wochen (3. Mai bis 5. Juni). Man stelle eine "kontinuierliche Steigerung der Abrufzahlen fest".

Die tragisch-humoristische Miniserie ist hervorragend besetzt, etwa mit Sunnyi Melles (65), Mark Ivanir (55), Mike Burstyn (78), Eleanor Reissa (71), Saffron Coomber (29), Aaron Altaras (28), Leo Altaras (23), Deleila Piasko (33) und Ute Lemper (60).

Sie dreht sich um eine jüdische Familie mit Feinkostladen und -restaurant in Frankfurt. Zuschauerinnen und Zuschauern wird einiges zugetraut, wenn beispielsweise neben Deutsch auch Jiddisch und Englisch gesprochen wird.

Serienschöpfer David Hadda (40), Nachkomme von Holocaust-Überlebenden, wurde 1984 in eine jüdische Familie geboren. Seine warmherzige Serie (insgesamt 310 Minuten Laufzeit, also 5 Stunden und 10 Minuten) zeigt schonungslos offen Krisen und Konflikte der Familie und die Ambivalenzen deutsch-jüdischen Lebens in der Gegenwart.

Die lineare TV-Premiere hatte die ARD in die Nacht vom 10. auf den 11. Mai gelegt - mit allen Episoden an einem Stück. Bei der Produktion wird somit wohl mehr auf Mediathek- und Streaming-Nutzung gesetzt.