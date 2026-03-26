Kiez-Legende gesteht schweren Schicksalsschlag: Kleine Schwester starb an Überdosis

Hamburg - Daniel Schmidt (41) ist Betreiber der härtesten Kneipe Deutschlands: dem " Elbschlosskeller " auf St. Pauli. Doch hinter der harten Fassade des bekannten Kneipenwirts verbirgt sich auch eine bewegende Geschichte voller Verluste und prägender Erfahrungen.

Daniel Schmidt (41) hat in der Vergangenheit schon vieles erlebt und erzählt davon in der RTLZWEI-Doku "Reeperbahn privat". © RTLZWEI

Seine Eltern trennten sich, als er zwölf Jahre alt war. Keine leichte Zeit für den heute 41-Jährigen. Doch als wäre das noch nicht genug, starb seine kleine Schwester an einer Überdosis Tabletten und Alkohol.

"Ich habe einige Menschen in meinem Leben verloren. Und ausschlaggebend für einen langen, falschen Lebensabschnitt war der Tod meiner kleinen Schwester", erklärt Schmidt in der RTLZWEI-Doku "Reeperbahn privat". So durchlief auch er eine Zeit mit hohem Alkoholkonsum.

Bis heute trägt er eine Kette seiner verstorbenen Schwester um den Hals. Doch der Barbesitzer versucht positiv zu bleiben: "Das gehört dazu macht mich stärker und ich bin, wie ich bin", erklärt er weiter. Seine eigene kleine Familie sei ihm deshalb umso wichtiger. Und das, obwohl der 41-Jährige derzeit ganze alleine in einer Wohnung in Hamburg lebt.

Hintergrund ist die Trennung von seiner Partnerin Susanna (56), Mutter des gemeinsamen Sohnes Lennox. Kennengelernt hatten sich der Kneipenwirt und die 56-Jährige damals sogar im Elbschlosskeller. Gemeinsam betreiben die beiden mehrere Bars.