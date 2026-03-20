Finger dick angeschwollen, Wundwasser läuft raus: Ex-Schauspieler stirbt bei Bekannter

Hamburg - Traurige Nachricht für das Team des " Elbschlosskellers ": Stammgast Christian (64) ist gestorben. Wenige Wochen vorher hatte die Kneipenfamilie dafür gesorgt, dass er wegen einer mutmaßlichen Blutvergiftung behandelt wird.

Elbschlosskeller-Betreiber Daniel Schmidt (41, l.) mit Türsteher Tobi (36). © RTLZWEI

Im Hinterzimmer der berühmt-berüchtigten Kultkneipe an der Reeperbahn lassen die Mitarbeiter immer wieder Obdachlose nächtigen.

Heute ist Christian da, ein ehemaliger Schauspieler, der manisch-depressiv ist und mit einem dick geschwollenen Finger auf der Bank sitzt. "Da läuft schon Wundwasser raus", hat Kneipenwirt Daniel Schmidt (41) in der RTLZWEI-Doku "Reeperbahn privat" gesehen.

Auch Türsteher Tobi (36) kennt die Anzeichen einer Blutvergiftung. Allerdings wird das Wählen des Notrufs heute keinen Erfolg haben, da Christian eine medizinische Versorgung am selben Tag abgelehnt hatte. "Der Krankenwagen kommt nur noch, wenn er in seiner eigenen Scheiße auf dem Boden liegt", sagt ein anwesender Mann.

Von Elbschlosskeller-Mitarbeitern wird der 64-Jährige ins Krankenhaus gefahren, wo ihm geholfen wird. Nur einen Monat später stirbt Christian aber laut RTLZWEI eines natürlichen Todes, als er über Nacht bei einer Bekannten unterkommt.