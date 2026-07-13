Storchen-Invasion in Deutschland immer krasser: "Kotstrahl geht drei, vier Meter"

Büttelborn/Burgdorf - Einst sanken ihre Bestände bedenklich, mittlerweile vermehren sie sich schier unaufhaltsam: Störche kommen immer häufiger in Deutschland vor und bleiben sogar im Winter bei uns, obwohl sie eigentlich nach Afrika fliegen sollten - mit teils unschönen Folgen, wie eine aktuelle ZDF-Doku zeigt.

Eine Müllhalde im hessischen Büttelborn ist von Störchen überhäuft. © ZDF/Ralf Früchtl

Mehr als 14.000 Paare zählte der NABU in diesem Jahr. In den 70er- und 80er-Jahren waren es nicht mal 3000. Bernd Petri weiß, warum sich der Storch wieder so richtig wohl in Deutschland fühlt.

"Die Temperaturen, die Kälte, macht den Störchen gar nichts aus. Entscheidend ist die Nahrungsverfügbarkeit", weiß der NABU-Biologe. Problem sei im Winter also nicht das Klima, sondern der gefrorene oder schneebedeckte Boden, der die Nahrungssuche erschwert.

Weil in Mitteleuropa aber viel biologischer Müll auf Deponien lagert, wird dem Storch das Essen quasi auf dem Silbertablett serviert. Doch der Schein trügt. Denn in den Speiseresten lauern Gefahren. Besonders Plastik und Gummibänder, die die Vögel für Regenwürmer halten, führen nicht selten zu einem Magenverschluss und somit zum qualvollen Tod.

In der Nähe einer Deponie in Büttelborn südlich von Frankfurt verbringen die satt gefutterten Störche die Nacht. Roger Zeltner, Technischer Betriebsleiter eines Autohauses, mag die gefiederten Gäste zwar. "Aber es ist alles vollgeschissen", sagt er, zeigt dabei auf die wehenden und kotverschmierten Fahnen. Bernd Petri erkennt: "Du kannst da keine Autos hinstellen, weil der Kotstrahl drei, vier Meter geht."