"Du bist labil, sensibel, labil": Kandidat geht nach Nacktfoto-Skandal auf seine Freundin los
Teneriffa - Die intimen Fotos einer fremden Frau, die in der vierten Episode von "Bad Boyfriends" auf dem Handy von Maki (32) aufgetaucht sind, haben auch abseits der Reality-Show für einen Eklat gesorgt. In der neuen Doppelfolge sind die Aufnahmen und Makis wenig logisch klingende Erklärungen weiterhin das alles bestimmende Thema.
Nachdem Michelle (29) den ersten Schock überstanden hat, stellt sie Maki zur Rede. Doch von Reue keine Spur bei ihm. Auf die Frage, wie er die Bilder fand, kommt von dem 32-Jährigen ein plumpes "in Ordnung". Klar, dass Michelle bei dieser Aussage aus allen Wolken fällt.
Eine logische Erklärung, wie die Aufnahmen auf sein Zweithandy gelangt sind, findet Maki allerdings nicht. Vielmehr stammelt er um die ehrliche Antwort herum, ehe er trotzig zugibt, dass ihm die Bilder über Instagram geschickt wurden.
Maki blockt schließlich ganz ab und beschließt, dass es unnötig sei, seiner Freundin zu erklären, warum er Nacktfotos einer anderen Frau besitzt. "Für mich sieht Reue anders aus", schließt Michelle aus dem Gespräch.
Die Aussprache endet nicht mit einer Einsicht Makis, stattdessen beginnt Michelle, sich selbst zu hinterfragen. Was dann folgt, ist toxisches Verhalten at its best.
Als Maki zu Ohren kommt, dass sich seine Freundin selbst Vorwürfe macht, drescht er verbal weiter auf sie ein: "Du bist labil, sensibel, labil und du bist mit dir selbst anscheinend nicht zufrieden." Als Zuschauer hofft man, sich verhört zu haben, aber Fehlanzeige!
Bad Boyfriends: Wer muss die Show als Erstes verlassen?
Von Selbstreflexion scheint Maki noch nie gehört zu haben, stattdessen wälzt er seine Fehler weiter auf seiner Freundin ab: "Vielen kommt es hier so vor, als würde ich dich kleinmachen. Aber weißt du, was eigentlich der Kern ist? Dass du dich nur kaputt- und kleinmachst." Soll heißen, Michelle ist an Makis Fehltritten schuld?
Abseits der großen Nacktfoto-Affäre bestimmt die erste Eliminierung die Gedanken der Teilnehmer. Während in der Männer-Riege erste Allianzen geschmiedet werden, um den eigenen Rauswurf zu verhindern, zeigen sich die Mädels solidarisch untereinander.
Eigentlich sollte der "least improved boyfriend", also der Mann, der sich am wenigsten verändert hat, nominiert werden, um die Show zu verlassen.
Doch aus Solidarität zu Natalia (25), die ihr Kind schrecklich vermisst, entscheiden sie sich für ihren Partner Tyron (25), den die Frauen ganz nebenbei bereits als "guten Boyfriend" betiteln. An seinen Problemen könne er locker zu Hause selbst arbeiten, lautet die Begründung. Für den 25-Jährigen dennoch ein Knacks für sein Ego.
Eine neue Doppelfolge "Bad Boyfriends" seht Ihr immer dienstags auf RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL