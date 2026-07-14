"Du bist labil, sensibel, labil": Kandidat geht nach Nacktfoto-Skandal auf seine Freundin los

Teneriffa - Die intimen Fotos einer fremden Frau, die in der vierten Episode von " Bad Boyfriends " auf dem Handy von Maki (32) aufgetaucht sind, haben auch abseits der Reality-Show für einen Eklat gesorgt. In der neuen Doppelfolge sind die Aufnahmen und Makis wenig logisch klingende Erklärungen weiterhin das alles bestimmende Thema.

Maki (32) kann sich seine Fehltritte nicht eingestehen und redet stattdessen seine Freundin Michelle (29) klein. © RTL

Nachdem Michelle (29) den ersten Schock überstanden hat, stellt sie Maki zur Rede. Doch von Reue keine Spur bei ihm. Auf die Frage, wie er die Bilder fand, kommt von dem 32-Jährigen ein plumpes "in Ordnung". Klar, dass Michelle bei dieser Aussage aus allen Wolken fällt.

Eine logische Erklärung, wie die Aufnahmen auf sein Zweithandy gelangt sind, findet Maki allerdings nicht. Vielmehr stammelt er um die ehrliche Antwort herum, ehe er trotzig zugibt, dass ihm die Bilder über Instagram geschickt wurden.

Maki blockt schließlich ganz ab und beschließt, dass es unnötig sei, seiner Freundin zu erklären, warum er Nacktfotos einer anderen Frau besitzt. "Für mich sieht Reue anders aus", schließt Michelle aus dem Gespräch.

Die Aussprache endet nicht mit einer Einsicht Makis, stattdessen beginnt Michelle, sich selbst zu hinterfragen. Was dann folgt, ist toxisches Verhalten at its best.

Als Maki zu Ohren kommt, dass sich seine Freundin selbst Vorwürfe macht, drescht er verbal weiter auf sie ein: "Du bist labil, sensibel, labil und du bist mit dir selbst anscheinend nicht zufrieden." Als Zuschauer hofft man, sich verhört zu haben, aber Fehlanzeige!