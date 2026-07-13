So fühlte Max Mutzke sich wirklich nach "ESC"-Platzierung: "Schon etwas beleidigt"

Hamburg - Max Mutzke (45) war im neuen Videopodcast von Elmo, dem roten Monster aus der "Sesamstraße", zu Gast. Im Laufe des Gesprächs verriet der Sänger, wie es ihm mit seiner "ESC"-Platzierung wirklich ging.

Max Mutzke (45) belegte beim "ESC2" 2004 den achten Platz. (Archivbild) © Christoph Soeder/dpa

Vor 22 Jahren gelang Mutzke der Durchbruch im Musik-Business und laut ihm war das Ganze sehr verrückt. "Von einem Tag auf den anderen kannte man mich dann in Deutschland, weil es damals um den Grand Prix ging", erzählte er dem kleinen roten Monster aus der "Sesamstraße". Dadurch sei seine Karriere wochenlang das Thema in Deutschland gewesen, so der Sänger.

"Bist du traurig, weil du den ESC nicht gewonnen hast?", fragte Elmo den Musiker daraufhin. Die Antwort des Sängers fiel deutlich aus: "Nein, ich sage mal so, in dem Moment war ich schon etwas beleidigt, weil ich habe wochenlang diesen Wettbewerb mitgemacht und da musst du jede Woche weiterkommen. Das heißt, ich habe jede Woche das Gefühl gehabt, ich habe gewonnen."

Für den Musiker war das damals eine eindeutige Bestätigung für seine Musik und er fühlte sich sehr sicher, beim ESC gut abzuschneiden.

"Dann habe ich gedacht, okay, unter die ersten drei werde ich auf jeden Fall kommen. Wenn ich Glück habe, werde ich es sogar gewinnen", sagte der 24-Jährige.

Doch es sollte anders kommen, letztendlich wurde Mutzke Achter. Der Musiker zog daraus sein Fazit: Sowohl seine Karriere als auch allgemein das ganze Leben seien seiner Meinung nach ein ständiges Auf und Ab.