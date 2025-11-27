"Kölner Treff": Diese Promis sind am Freitag zu Gast beim WDR

Köln - Auch an diesem Freitag darf das Moderatoren-Duo aus Micky Beisenherz (48) und Susan Link (48) wieder einige spannende Gäste beim " Kölner Treff " begrüßen. Los gehts um 22 Uhr beim WDR.

Kult-Schauspielerin Judy Winter (81) wird beim "Kölner Treff" am Freitag einige spannende Anekdoten aus ihrer langen Bühnenkarriere zum Besten geben. © Christoph Soeder/dpa

Voll auf ihre Kosten kommen werden etwa True-Crime-Fans - immerhin ist mit Lydia Benecke (43) eine der bekanntesten Kriminalpsychologinnen überhaupt eingeladen.

Im Gespräch mit Beisenherz und Link wird die Expertin für Hochstapler und manipulative Persönlichkeiten etwa erklären, wie Betrüger vorgehen und warum viele Menschen anfällig für ihre Methoden sind. Die Kernfrage dabei: Welche Warnsignale sollten wir wirklich beachten?

Darüber hinaus wird sie von ihrem spannenden Alltag als Diplom-Psychologin erzählen - sie arbeitet sowohl in einer Ambulanz für Sexualstraftäter als auch einer sozialtherapeutischen JVA.

Daneben dürfen sich Fans auch auf eine echte Grand Dame des deutschen Theaters freuen: Judy Winter (81). Seit Jahrzehnten begeistert die Schauspielerin ihre Zuschauerinnen und Zuschauer mit Stil, Temperament und einer Prise ihrer unverkennbaren Unangepasstheit - und wurde so zur Ikone einer ganzen Generation.

Eines der größten Highlights ihrer Karriere: Die Darstellung von Marlene Dietrich (†90), die sie in über 600 Aufführungen am Renaissance Theater Berlin verkörperte. Dabei hat Winter ein durchaus zwiespältiges Verhältnis zur deutsch-amerikanischen Kult-Schauspielerin.