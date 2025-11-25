Verletzungs-Drama bei "7 vs. Wild": Kandidat kämpft mit eiternden Wunden – Droht das Aus?

Leticia (Kolumbien) - Noch drei Tage müssen die " 7 vs. Wild "-Teilnehmer in der Wildnis des Amazonas-Regenwalds aushalten, bevor es wieder zurück in ihren Alltag geht. Mit ihren Kräften am Limit werden sie erneut auf eine harte Probe gestellt. Besonders Influencer Kris Grippo (23) hat es die vergangenen Tage heftig erwischt.

Influencer Kris Grippo (23) hat schmerzhafte Wunden an den Füßen. © Bildmontage: Screenshot/YouTube/7vsWild

Erneut müssen die Kandidaten der beliebten Survival-Show kräftig anpacken; erneut müssen sie ihr Lager zurücklassen und zusätzlich noch Flöße bauen. "Es ist Wahnsinn", meckert YouTuber Lucas aka AviveHD (29).

Nach zwölf Tagen ohne richtiges Essen nagen der Hunger und schwindende Kräfte an den sieben Überlebenden. Dennoch möchte das Team durchziehen und macht sich auf die Suche nach Totholz für den Bauprozess.

Trotz der schwierigen Umstände, heftiger Unwetter und mehrfacher Camp-Bau-Aktionen hat bislang keiner der Kandidaten das Handtuch geworfen.

Kris bereitet dem Team jedoch Sorgen: Der Schweizer kratzt sich am ganzen Körper. Hierbei sind offene Wunden an einem seiner Füße entstanden. Aufgerissene und zu eitern beginnende Wunden bereiten dem 23-Jährigen heftige Schmerzen.

Survivalprofi Joe Vogel (41) muss daher eingreifen und Klartext reden. "Wenn das morgen nicht besser ist, dann musst du rausgeholt werden. […] Das kann septisch werden", versucht Joe, ihm den Ernst der Lage zu erklären, und drängt ihn dazu, den Tag lieber in der Hängematte zu verbringen und sich zu schonen.