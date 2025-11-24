Gänsehaut-Garantie! Daniela und Gerd sagen "Ja" in Sachsens Traumkapelle
Callenberg - Die Hochzeitskapelle in Callenberg (Landkreis Zwickau) ist die wohl berühmteste in ganz Sachsen. Inhaber Tino (62) und Vivienne Taubert (48) haben bereits unzählige Brautpaare zum Jawort begleitet. In der TV-Doku-Soap: "Wild Wild Wedding" geben sie Einblicke in ihren außergewöhnlichen Alltag.
Die beiden Sachsen Daniela (58) und Gerd (60) lernten sich im Netz kennen - es funkte sofort. Nun möchten die beiden ihren großen Tag in der romantischen Hochzeitskapelle in Callenberg feiern. Schon die Vorbereitungen dafür zeigen: Es gibt viel zu tun.
Das Einlaufen, die Musik zum richtigen Zeitpunkt, der Ablauf während der Trauung - alles wird sorgfältig geprobt. Glücklicherweise hat das Paar aus Sachsen die beiden Hochzeits-Profis Tino und Vivienne Taubert an der Hand - beide sind ausgebildete Musiker und absolute Wedding-Experten.
"Die haben es einfach drauf, spulen das ab, das ist Routine - die sind halt Profis", lobt Gerd die Hochzeitsplaner.
Für die Wedding-Experten ist die Musik das Herzstück jeder Trauung. Tino und Vivienne wissen als Musiker genau, welcher Song im perfekten Augenblick Gänsehaut und Emotionen auslösen kann.
"Wir sehen eine Hochzeit als großes Ganzes und unterstreichen wichtige Momente mit ganz besonderer Musik", weiß Vivienne. Denn ohne Musik - das kenne man aus Filmen - fehle das Gänsehaut-Gefühl, sagt sie.
Callenberg-Kapelle ist beliebteste Hochzeits-Location in Sachsen
Genau dieses Zusammenspiel aus Gefühl, Timing und Atmosphäre macht ihre Hochzeiten so besonders. Vor allem in einer passenden Umgebung entfaltet die Musik ihre volle Wirkung.
Das weiß auch Tino Taubert und ließ die romantische Kapelle vor neun Jahren nach eigenen Vorstellungen neu errichten - mit vielen historischen und antiken Bauelementen. Kein Wunder, dass die Kapelle die beliebteste Hochzeits-Location in ganz Sachsen ist, deutschlandweit landet sie auf Platz zwei.
Der große Tag ist gekommen. Vor der Kapelle wird der rote Teppich ausgerollt, Daniela wird gestylt. Ihr Mann Gerd schlüpft in seinen Anzug. Beide sind aufgeregt - auch wenn Gerd behauptet, entspannt zu sein. Doch seine Partnerin kennt ihn gut genug, um das zu bezweifeln.
Wird es die Traumhochzeit, die sich beide so sehr wünschen? Klappt alles so, wie geplant?
