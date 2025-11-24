Gänsehaut-Garantie! Daniela und Gerd sagen "Ja" in Sachsens Traumkapelle

Die Hochzeitskapelle in Callenberg (Landkreis Zwickau) ist ein Traum für jede Hochzeit. In einer TV-Doku-Soap geben die Inhaber Einblicke in ihren Alltag.

Von Julian Winkler

Callenberg - Die Hochzeitskapelle in Callenberg (Landkreis Zwickau) ist die wohl berühmteste in ganz Sachsen. Inhaber Tino (62) und Vivienne Taubert (48) haben bereits unzählige Brautpaare zum Jawort begleitet. In der TV-Doku-Soap: "Wild Wild Wedding" geben sie Einblicke in ihren außergewöhnlichen Alltag.

Vivienne (48) und Tino Taubert (62) sind Sachsens Wedding-Experten. Gemeinsam betreiben sie die Hochzeitskapelle in Callenberg (Landkreis Zwickau).
Vivienne (48) und Tino Taubert (62) sind Sachsens Wedding-Experten. Gemeinsam betreiben sie die Hochzeitskapelle in Callenberg (Landkreis Zwickau).  © TLC/Just Friends

Die beiden Sachsen Daniela (58) und Gerd (60) lernten sich im Netz kennen - es funkte sofort. Nun möchten die beiden ihren großen Tag in der romantischen Hochzeitskapelle in Callenberg feiern. Schon die Vorbereitungen dafür zeigen: Es gibt viel zu tun.

Das Einlaufen, die Musik zum richtigen Zeitpunkt, der Ablauf während der Trauung - alles wird sorgfältig geprobt. Glücklicherweise hat das Paar aus Sachsen die beiden Hochzeits-Profis Tino und Vivienne Taubert an der Hand - beide sind ausgebildete Musiker und absolute Wedding-Experten.

"Die haben es einfach drauf, spulen das ab, das ist Routine - die sind halt Profis", lobt Gerd die Hochzeitsplaner.

Für die Wedding-Experten ist die Musik das Herzstück jeder Trauung. Tino und Vivienne wissen als Musiker genau, welcher Song im perfekten Augenblick Gänsehaut und Emotionen auslösen kann.

Peinliche Urlaubsromantik? Und wenn schon!
TV & Shows Peinliche Urlaubsromantik? Und wenn schon!

"Wir sehen eine Hochzeit als großes Ganzes und unterstreichen wichtige Momente mit ganz besonderer Musik", weiß Vivienne. Denn ohne Musik - das kenne man aus Filmen - fehle das Gänsehaut-Gefühl, sagt sie.

Tino Taubert bereitet alles für die Trauung vor.
Tino Taubert bereitet alles für die Trauung vor.  © TLC/Just Friends

Callenberg-Kapelle ist beliebteste Hochzeits-Location in Sachsen

Im Dezember 2017 wurde in der Hochzeitskapelle das erste Paar getraut. (Archivfoto)
Im Dezember 2017 wurde in der Hochzeitskapelle das erste Paar getraut. (Archivfoto)  © Peter Zschage

Genau dieses Zusammenspiel aus Gefühl, Timing und Atmosphäre macht ihre Hochzeiten so besonders. Vor allem in einer passenden Umgebung entfaltet die Musik ihre volle Wirkung.

Das weiß auch Tino Taubert und ließ die romantische Kapelle vor neun Jahren nach eigenen Vorstellungen neu errichten - mit vielen historischen und antiken Bauelementen. Kein Wunder, dass die Kapelle die beliebteste Hochzeits-Location in ganz Sachsen ist, deutschlandweit landet sie auf Platz zwei.

Der große Tag ist gekommen. Vor der Kapelle wird der rote Teppich ausgerollt, Daniela wird gestylt. Ihr Mann Gerd schlüpft in seinen Anzug. Beide sind aufgeregt - auch wenn Gerd behauptet, entspannt zu sein. Doch seine Partnerin kennt ihn gut genug, um das zu bezweifeln.

Daniela (58) und Gerd (60) aus Sachsen an ihrem großen Tag.
Daniela (58) und Gerd (60) aus Sachsen an ihrem großen Tag.  © TLC/Just Friends

Wird es die Traumhochzeit, die sich beide so sehr wünschen? Klappt alles so, wie geplant? Das seht Ihr ab Montag, um 20.15 Uhr, auf TLC.

Titelfoto: Bildmontage: Peter Zschage, TLC/Just Friends

Mehr zum Thema TV & Shows: