Mit Ehefrau Jessica: Konstantin Streifling erzählt von OP-Schock nach Hirntumor

Köln - Zusammen mit seiner Ehefrau hat Konstantin Streifling (36) im " Kölner Treff " über die vergangenen Jahre gesprochen - insbesondere über seinen Hirntumor und einen erschreckenden Notfall vor vier Wochen.

Konstantin Streifling (36) und Ehefrau Jessica (32) waren am Wochenende im "Kölner Treff" zu Gast. © Screenshot/WDR/Kölner Treff

Fast ein Jahr sind Konstantin und seine Jessica (32) mittlerweile schon verheiratet - inklusive heftiger Höhen und Tiefen.

Eines der tiefsten Täler erlebten die beiden bereits kurz nach ihrem Kennenlernen bei "Love is Blind" vor rund zweieinhalb Jahren, als der Sohn von "Höhner"-Legende Jens Streifling (59) an einem Hirntumor erkrankt war.

Erst im vergangenen Jahr hatte sich der Krebs nach zuvor überstandener Therapie zurückgemeldet, erklärt er. Immer an seiner Seite und für ihn die größte Stütze: Ehefrau Jessica! "Das war Wahnsinn, was die Jessi für mich geleistet hat", fasst der Influencer zusammen.

Wie der 36-Jährige in der mit Promis gespickten Runde um Moderator Micky Beisenherz (48) erklärt, hätten er und Jessica sich gerade einmal zwei Monate gekannt, als er erfuhr, dass der Tumor erneut behandelt werden müsse.