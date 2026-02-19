Spannende Runde im "Kölner Treff": Diese Promis sind diesmal mit dabei
Köln - Am Freitag gibt's den nächsten "Kölner Treff". Moderiert wird die neue Ausgabe wieder von Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48). Welche Stars sind diesmal zu Gast?
Unter anderem dürfen sich die WDR-Zuschauer am 20. Februar auf Thomas Anders (62) freuen. Mit Hits wie "Cheri Cheri Lady" oder "You're My Heart, You're My Soul" wurden "Modern Talking" Mitte der 80er-Jahre zur Kultband.
Zum 40-jährigen Jubiläum lässt der 62-Jährige die damalige Zeit mithilfe eines KI-generierten jüngeren Anders und Neuaufnahmen der ersten sechs Alben noch einmal aufleben. Ob es doch noch mal zu einer Reunion mit Dieter Bohlen (72) kommt?
Passend zur gerade erst beendeten Karnevalszeit ist auch Konstantin Streifling (36) mit seiner Ehefrau Jessica im "Kölner Treff" zu Gast. Die Liebe der beiden begann in der Reality-TV-Show "Love is Blind". Dort hörten die beiden zunächst nur die Stimme des jeweils anderen. Es funkte.
Heute sind sie fast ein Jahr verheiratet und haben schon so einiges durchlebt. "Konsti", Sohn des Höhner-Musikers Jens Streifling (59), erkrankte erneut an einem Hirntumor und musste operiert werden. Was diese Zeit mit ihnen gemacht hat, davon erzählen die beiden in der WDR-Talkshow.
Amélie van Tass und Thommy Ten hingegen bringen am Freitag etwas Magie in das TV-Studio in Köln-Bocklemünd. Das Liebespaar zaubert seit Jahren auf den größten Bühnen der Welt. In den USA sind sie bereits Superstars.
Ex-SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zu Gast im "Kölner Treff"
Bald werden die beiden Star-Magier in Deutschland und Österreich auf Tour sein. Mit Witz, blitzschneller Fingerfertigkeit und einer Prise Anarchie ziehen sie ihr Publikum in den Bann. Ihre Shows sind Kopfschütteln und Rätselraten in Dauerschleife.
Ebenfalls zu Gast im "Kölner Treff" ist die erfahrene WDR-Talkmasterin Christine Westermann (75). Vor zehn Jahren moderierte sie zuletzt die Sendung "Zimmer frei!". Im Gespräch mit Beisenherz und Link blickt die 75-Jährige auf ein Leben voller Widerstände zurück
Zu später Stunde zu Wort kommen wird auch Kevin Kühnert (36). Nach seinem Rückzug aus der Politik und einer Wander-Auszeit in den Bergen hat er fast beiläufig drei neue Rollen übernommen. Was genau dahintersteckt, davon erzählt er am Freitagabend.
Komplettiert wird die illustre Talkrunde von Natalia Wörner (58). Seit 2006 steht sie als Ermittlerin Jana Winter im Mittelpunkt des ZDF-Krimis "Unter anderen Umständen". Aber warum machte ihre Schwangerschaft vor knapp 20 Jahren eine komplette Neufassung der Serie notwendig?
Der "Kölner Treff" wird am 20. Februar um 22 Uhr im WDR ausgestrahlt. Für "Verpasser" gibt es die neue Ausgabe im Anschluss dann auch wieder wie gewohnt in der Mediathek zu sehen.
Titelfoto: WDR/Claus Langer