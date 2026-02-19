Spannende Runde im "Kölner Treff": Diese Promis sind diesmal mit dabei

Köln - Am Freitag gibt's den nächsten " Kölner Treff ". Moderiert wird die neue Ausgabe wieder von Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48). Welche Stars sind diesmal zu Gast?

Am 20. Februar führen wieder Susan Link (49) und Micky Beisenherz (48) durch den "Kölner Treff". © WDR/Claus Langer

Unter anderem dürfen sich die WDR-Zuschauer am 20. Februar auf Thomas Anders (62) freuen. Mit Hits wie "Cheri Cheri Lady" oder "You're My Heart, You're My Soul" wurden "Modern Talking" Mitte der 80er-Jahre zur Kultband.

Zum 40-jährigen Jubiläum lässt der 62-Jährige die damalige Zeit mithilfe eines KI-generierten jüngeren Anders und Neuaufnahmen der ersten sechs Alben noch einmal aufleben. Ob es doch noch mal zu einer Reunion mit Dieter Bohlen (72) kommt?

Passend zur gerade erst beendeten Karnevalszeit ist auch Konstantin Streifling (36) mit seiner Ehefrau Jessica im "Kölner Treff" zu Gast. Die Liebe der beiden begann in der Reality-TV-Show "Love is Blind". Dort hörten die beiden zunächst nur die Stimme des jeweils anderen. Es funkte.

Heute sind sie fast ein Jahr verheiratet und haben schon so einiges durchlebt. "Konsti", Sohn des Höhner-Musikers Jens Streifling (59), erkrankte erneut an einem Hirntumor und musste operiert werden. Was diese Zeit mit ihnen gemacht hat, davon erzählen die beiden in der WDR-Talkshow.

Amélie van Tass und Thommy Ten hingegen bringen am Freitag etwas Magie in das TV-Studio in Köln-Bocklemünd. Das Liebespaar zaubert seit Jahren auf den größten Bühnen der Welt. In den USA sind sie bereits Superstars.