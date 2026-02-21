"Völlig abgefahren": Mentalisten-Paar sorgt für offene Kinnläden im "Kölner Treff"

Köln - So viele beeindruckte Gesichter hat man im " Kölner Treff " selten gesehen - und auch der ein oder andere Zuschauer saß am Freitagabend vermutlich baff vor der Flimmerkiste, während das Mentalisten-Paar Thommy Ten (38) und Amélie van Tass (39) eindrucksvoll sein Können unter Beweis stellte.

Thommy Ten (38) und Amélie van Tass (39) beeindrucken in Las Vegas mit einer eigenen Show. © WDR/Melanie Grande

Eher skeptisch muteten die Gesichter im Studio in Köln-Bocklemünd an, als Moderatorin Susan Link (49) das Mentalisten-Duo, das sich in den USA inzwischen zu wahren Superstars in Sachen Magie gemausert hat, in der Sendung am Freitagabend vorstellte.

Das sollte sich jedoch rasch ändern, als die gebürtigen Österreicher kurzerhand eine kleine Kostprobe ihres Könnens gaben - und sowohl beim Publikum als auch bei den übrigen geladenen Talk-Gästen für offene Münder sorgten.

Insbesondere Schauspielerin Natalia Wörner (58) schien der Mini-Show am Anfang doch eher misstrauisch gegenübergestellt, als Thommy seiner Liebsten die Augen verband (zuvor mehrfach zeigte, dass weder die Augenbinde manipuliert war, noch die 39-Jährige einen "Knopf" im Ohr trug) und Amélie schließlich von sämtlichen Anwesenden in der Runde unterschiedliche Gegenstände erraten ließ, die er in seinen Händen hielt.

Wörner hatte dem Magier ihr Handy in die Hand gedrückt, was Amélie van Tass mühelos erriet. Die TV-Ermittlerin wollte es jedoch noch genauer wissen, hakte kurzerhand ein und forderte, dass die Mentalistin nun auch noch benennen solle, welches Hintergrundbild sie eingestellt habe.

Als Amélie van Tass daraufhin völlig korrekt erklärte, die Schauspielerin habe einen Esel als Screenbild, war die 58-Jährige platt. Doch nicht nur die!