"Kommissar Rex" ist zurück! Für diesen Star schließt sich damit ein Kreis

Wien – Mehr als 20 Jahre nach der letzten Folge meldet sich "Kommissar Rex" wieder zum Dienst. Der wohl berühmteste TV-Schäferhund jagt ab Montag (20.15 Uhr, SAT.1) an der Seite von Max Steiner (Maximilian Brückner, 47) Verbrecher. Damit ihre Ermittlungen nicht aus dem Ruder laufen, hat Majorin Evelyn Leitner die beiden stets im Blick. Doris Golpashin (45) spielt die Chefin.

Im April 2025 begannen für Doris Golpashin (45, 2.v.l.) und ihre Kollegen Alfred Dorfer (64, v.l.), Maximilian Brückner (47) und Ferdinand Seebacher (46) sowie Hund Capo die Dreharbeiten. © SAT.1/ORF/MR-Film/Anjeza Cikopano

Die Österreicherin kehrt mit dieser Rolle dorthin zurück, wo ihre Karriere einst begann. 2004 stand sie bereits für das Erfolgsformat vor der Kamera.

"Es fühlt sich an wie ein Kreis, der sich schließt. Hätten Sie das meinem damaligen 24-jährigen Ich erzählt, ich hätte Ihnen kein Wort geglaubt. Und heute denke ich: Das Leben schreibt die besten Drehbücher", erklärt die Schauspielerin im TAG24-Interview.

Ihre erste Reaktion, als sie erfuhr, dass die Kult-Serie eine Neuauflage bekommt? "Ganz ehrlich: große Freude. Und ein kleines bisschen Respekt vor der Aufgabe, etwas weiterzuführen, das so viele Menschen emotional begleitet hat."

Die letzte Klappe für das Original fiel im Jahr 2004. Die Welt ist heute eine andere als damals, was sich auch in der Neuauflage widerspiegelt.

"Technisch hat sich bestimmt allemal etwas verändert, aber das Herz der Serie ist gleichgeblieben: diese besondere Mischung aus Spannung, Wärme und einem erstaunlich klugen Hund. Der Einzige am Set, der wirklich immer seine Marke trifft", so Golpashin.